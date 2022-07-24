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Japonya'nın güneyinde yer alan Sakurajima Yanardağı faaliyete geçti - (24.07.2022)
Fotoğraf: Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance
FelaketJaponya

Sakurajima Yanardağı faaliyete geçti

4 saat önce

Japonya'nın güneyinde yer alan Sakurajima Yanardağı faaliyete geçti. Dev kaya parçalarını 2,5 kilometre kadar püskürten yanardağda daha büyük bir patlama yaşanmasından endişe ediliyor.

https://www.dw.com/tr/sakurajima-yanarda%C4%9F%C4%B1-faaliyete-ge%C3%A7ti/a-62578868

Japonya'nın güney ucunu oluşturan Kyuşu Adası'ndaki Sakurajima Yanardağı'nın faaliyete geçtiği duyuruldu.

Japonya Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada, yerel saatle 20.05'te patlayan yanardağın fırlattığı dev kaya parçalarının ulaştığı mesafenin 2,5 kilometreyi bulduğu ancak ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı olmadığı bildirildi.

Bölgede yetkililer tarafından en üst seviyede alarma geçildiği ve yanardağa yakın yerlerde yaşayanlardan derhal evlerini terk ederek uzaklaşmaları istendiği belirtiliyor.

Japonya'nın kamu radyo-televizyon kurumu NHK'nin haberlerinde Sakurajima'dan koyu ve yoğun bir dumanın göğe doğru yükseldiği görüldü.

Ülkenin en faal yanardağlarından biri olan ve 1914 yılına dek kendi başına bir ada olan Sakurajima, o yıl yaşanan büyük bir patlamanın ardından denizin dolması sonucu yarımadaya dönüşmüştü.

Sendai Nükleer Santrali'nde bir anormallik yok

Yetkililer, yanardağ bölgesine 50 kilometre mesafede bulunan Sendai Nükleer Santrali'nde ise herhangi bir anormallik gözlemlenmediğini duyurdu. Japon hükümetinin sözcüsü de gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu nükleer santralle ilgili olumsuz bir gelişme kaydedilmediğini bildirdi.

 

AP,Reuters / ET,CÖ

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