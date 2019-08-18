Saksonya Uyum Bakanı Köpping’e ölüm tehdidi

Almanya'nın Saksonya eyalet hükümetinde Uyum Bakanı olarak yer alan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Petra Köpping, ölümle tehdit edildi. Leipziger Volkszeitung gazetesinin haberine göre, söz konusu ölüm tehdidi Çarşamba akşamı Brandis kentinde bir okuma etkinliğine katılan Bakan Köpping'e bu etkinlik başlamadan önce ulaştı.

Saksonya Eyalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında, ölüm tehdidinin somut olduğu ve okuma etkinliğinin yoğun polis koruması altında yapıldığı bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, "Tehdit ve şiddet asla siyasi mücadelenin bir aracı olamaz" dedi. Maas mesajında ayrıca, "Bunlardan (tehdit ve şiddetten) çekinmeden gün be gün demokrasimizin ve beldelerimizin sorumluluğunu üstlenen herkese, özellikle de gönüllü çalışanlara ve politikacılara saygılar" ifadesine yer verdi.

Almanya'nın doğu eyaletlerindeki siyasetçiler arasında, özellikle aşırı sağ ile mücadelede öne çıkan isimlerden biri olan 61 yaşındaki Köpping, son olarak Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius ile birlikte partisi SPD'nin eş başkanlığına aday olduğunu açıklamıştı.

AFP / ET,HS

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