 Saksonya-Anhalt′ta CDU açık farkla kazandı | Almanya | DW | 07.06.2021

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Almanya

Saksonya-Anhalt'ta CDU açık farkla kazandı

Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimlerde Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) yüzde 37,1’lik oy oranıyla sandıktan birinci çıktı.

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Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimlerde Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) yüzde 37,1'lik oy oranıyla sandıktan birinci çıktı. Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 20,8 ile ikinci parti olurken üçüncü sırada yüzde 11,0 ile Sol Parti var. Federal Hükümet'in ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) sadece yüzde 8,4 oy oranına ulaşabildi. Yeşiller'in oy oranı yüzde 5,9 Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oy oranı yüzde 6,4 olarak kaydedildi. FDP bu sonuçla yaklaşık 10 yıl sonra yeniden eyalet parlamentosuna girmeyi başardı.

2016 yılında yapılan seçimlerle karşılaştırıldığında CDU'nun eyalette oyunu yaklaşık 7 puan artırdığı AfD'nin ise üç buçuk puanlık bir düşüş yaşadığı görüldü. Sol Parti'nin oy oranı 5 puan SPD'nin ise 2 puan azaldı. Beş yıl önce kayıtlı seçmenlerin yüzde 61,1'i sandığa giderken bu kez seçime katılım oranı yüzde 60,3 oldu.

Saksonya-Anhalt Eyalet Başbakanı Reiner Haseloff

Saksonya-Anhalt Eyalet Başbakanı Reiner Haseloff

Koalisyon hükümeti çoğunluğu korudu

Saksonya-Anhalt eyalet parlamentosunda CDU, SPD ve Yeşiller'den oluşan koalisyon hükümeti bu sonuçlara göre çoğunluğu korudu. Ancak CDU'nun önünde FDP ve SPD ya da FDP ve Yeşiller ile de koalisyon kurma seçenekleri bulunuyor.

Saksonya-Anhalt Eyalet Başbakanı Reiner Haseloff her üç parti ile de koalisyon görüşmeleri yapacaklarını belirtti. Haseloff, AfD ile bir koalisyonu reddettiklerini ve Sol Parti ile de işbirliğine sıcak bakmadığını ifade etti.

Sağ popülist çizgideki AfD'nin Saksonya-Anhalt eyalet teşkilatı aşırı sağcı olarak değerlendiriliyor ve Almanya'nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından da izleniyor.

Almanya'da bu yıl seçim yılı. 12 Eylül tarihinde Aşağı Saksonya, 26 Eylül tarihinde ise Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen ve Berlin eyalet parlamentolarının yanı sıra Federal Meclis üyeleri de belli olacak.

DW, AFP / EC, AI

© Deutsche Welle Türkçe

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Sağ popülist AfD partisi, 26 Eylül'deki seçimler için liste başı adaylarını seçti. Partideki sağ kanattan Weidel-Chrupalla ikilisi, "En büyük rakibimiz CDU" dedi.  

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