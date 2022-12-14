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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir ZelenskiyFotoğraf: Ukraine Presidency/Planet Pix/ZUMA/dpa/picture alliance
PolitikaAvrupa

Saharov Ödülü Ukrayna halkına verildi

2 saat önce

Ukrayna halkının layık görüldüğü Saharov Düşünce Özgürlüğü Ödül töreni Strasbourg'da düzenlendi. Zelenskiy, törendeki konuşmasında uluslararası savaş suçları mahkemesi kurulması talebini tekrarladı.

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Avrupa Parlamentosu (AP) demokrasi ve insan hakları için mücadele eden kişi ve kuruluşlara verdiği Saharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü, Strasbourg'da düzenlenen törenle "Cesur Ukrayna halkına" verildi.

AP Başkanı Roberta Metsola, törende yaptığı konuşmada Ukrayna'daki insanların bağımsızlıklarının yanı sıra değerleri için savaşta mücadele verdiğini söyledi. Bu demokrasi ve özgürlük değerlerinin Avrupa Birliği'nin temeli olduğunu ifade eden Metsola, "Uzun süre boyunca bunu her gün doğal görme lüksümüz vardı" dedi.

Zelenskiy'den uluslararası ceza mahkemesi talebi

Ödül törenine video bağlantısı ile katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, özgür olmayan Ukrayna'nın düşünülemeyeceğini vurguladı. Avrupa ve Ukrayna'yı özgürlükten mahrum etme yönündeki her türlü çabanın bir suç olduğunu ifade eden Zelenskiy, ülkesinde işlenen savaş suçları için uluslararası bir ceza mahkemesi kurulması talebini tekrarladı.

AP'deki konuşmasında uluslararası ceza mahkemesi kurulması yönünde çaba gösterilmesini isteyen Zelenskiy, "Hepinize, partilerinize ve devletlerinize bu çalışmayı etkin bir şekilde destekleme çağrısı yapıyorum. Mahkeme faaliyete başlamalı" dedi. Zelenskiy sözlerini "Bu savaşı başlatanların mahkemeye çıkartılması için savaşın bitmesini bekleyemeyiz" şeklinde sürdürdü.

Savaşı üstünlükle kazanacaklarını belirten Zelenskiy, Ukrayna'nın veya Avrupa'nın özgürlüğüne saldırmayı bir daha kimsenin denemeyeceğini kaydetti. Zelenskiy, yeni ve etkin bir güvenlik mimarisi oluşturulmasının bir görev olduğunu da sözlerine ekledi.

Ödül töreninde, AP Başkanı Metsola ile AP üyesi vekiller, savaşta yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Avrupa Parlamentosu, 1988'den beri her yıl insan hakları ve temel özgürlükler için mücadele eden kişi ve kurumlara Saharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü veriyor. 50 bin euro tutarındaki ödül, Sovyet fizikçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi Andrey Saharov'un adını taşıyor. Geçen yıl ödül, cezaevinde bulunan Rus muhalif Aleksey Navalni'ye verilmişti.

KNA, AFP/JD, EC

 

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