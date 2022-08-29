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Irak | Proteste in Bagdad
Fotoğraf: AHMAD AL-RUBAYE/AFP
PolitikaIrak

Sadr yanlılarının protestosunda en az 12 kişi öldü

3 saat önce

Sadr hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın destekçileri Bağdat’ta hükümet sarayını bastı. Olaylarda en az 12 kişi hayatını kaybetti.

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının düzenlediği protestolarda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, 270 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sadr taraftarlarının, Yeşil Bölge olarak bilinen yüksek güvenlikli bölgede Başbakanlık ofisinin de içinde bulunduğu hükümet sarayını bastığı, Irak silahlı kuvvetlerinin göstericileri binadan çıkarmak için ateş açtığı ve göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtildi.

Hareketin lideri Mukteda es-Sadr'ın Twitter hesabından siyasetten çekilme kararını açıklamasının ardından göstericiler Yeşil Bölge'ye akın etmişti. Diğer Şii liderleri, reform taleplerine kulak asmamakla eleştiren Sadr, dini kuruluşlar dışında hareketin tüm ofislerini ve enstitülerini de kapatacağını duyurmuş, "Eğer ölürsem ya da öldürülürsem dualarınızı bekliyorum” diye yazmıştı.

Mukteda es-Sadr
Mukteda es-Sadr Fotoğraf: Alaa Al-Marjani/REUTERS

Irak genelinde sokağa çıkma yasağı

Sadr'ın duyurusundan kısa süre sonra, Yeşil Bölge'de toplanan göstericiler güvenlik bariyerlerini aştı. Bazı protestocuların Sadr fotoğrafları taşıdığı görülürken, "Halk rejimi devirmek istiyor” sloganları atıldı.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir gösterici, başbakanlık ofisine giren protestocuların bazılarının koridorlarda ve salonlarda dolaştığını, kimilerinin de binanın dışındaki yüzme havuzuna girerek yüzdüğünü aktardı.

Önce Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı getiren Irak ordusu, daha sonra saat 19:00'dan itibaren tüm ülke genelinde belirsiz bir süre için sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Sadr erken seçim talep ediyordu

Ülkede bir ay önce de Sadr destekçilerinin parlamento binasını basmasıyla olaylar tırmanmıştı. Sadr hareketi, geçen yıl Ekim ayında düzenlenen genel seçimlerde Meclis'te en fazla sandalyeyi elde eden grup olmasına rağmen hükümeti kuracak çoğunluğu sağlayamamıştı. Haziran ayında diğer Şii gruplarla müzakereyi reddeden Sadr'ın çağrısı üzerine Sadr grubuna bağlı tüm milletvekilleri istifa etmiş, Sadr'ın Başbakan adayı Muhammed Cafer es-Sadr da adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Irak siyasetinde ABD ve İran etkisine karşı çıkarak ülkede büyük destek toplayan Sadr, erken seçime gidilmesini ve meclisin lağvedilmesini talep ediyordu. Şii lider, 2003'teki ABD işgalinden bu yana ülkede hiçbir iktidarın kalıcı olamadığını savunuyor.

DW,AFP,dpa,Reuters/SÖ,HT

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