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Şii lider Mukteda Es-Sadr, protestoculara sokaktan çekilme çağrısında bulundu. Fotoğraf: MiddleEastNews
PolitikaOrtadoğu

Sadr'ın çağrısı Bağdat’ta tansiyonu düşürdü

2 saat önce

Iraklı Şii lider Sadr’ın destekçilerine sokaklardan çekilme çağrısı yapmasının ardından Bağdat’ta tansiyon düştü. Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

https://www.dw.com/tr/sadr%C4%B1n-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1-ba%C4%9Fdatta-tansiyonu-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCrd%C3%BC/a-62974886

Irak'ta ülkeyi bir kez daha derin bir siyasi krizin eşiğine getiren olaylarda tansiyon düşmeye başladı. Şii lider Mukteda Es-Sadr’ın destekçilerine sokaktan çekilme çağrısı yapmasının ardından protestocuların Bağdat sokaklarını terk ettiği belirtildi.

İki gün süren ve güvenlik güçleri ile Bağdat’taki yüksek güvenlikli Yeşil Bölge’ye giren protestocular arasında çatışmaların yaşandığı gerginliğin ülke geneline yayılmasından endişe ediliyordu. Sadr’ın çekilme çağrısından dakikalar sonra bazı protestocuların çağrıya uyarak Yeşil Bölge’yi terk etmeye başladıkları belirtildi.

Irak ordusu da önce Bağdat’ta ilan edilen, daha sonra ülke genelinde geçerli olacağı duyurulan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Yeşil Bölge’de çatışmalar

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından Bağdat'ta dün gerginlik bir kez daha tırmanmıştı.

Yeşil Bölge olarak bilinen yüksek güvenlikli bölgedeki hükümet sarayını basan Sadr yanlılarıyla güvenlik güçleri ve İran destekli milisler arasında çatışmalar yaşanmış, AFP haber ajansı, çatışmalarda Sadr yanlısı gruptan 23 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Associated Press, olaylarda bir Iraklı askerin de öldüğünü aktarmıştı.

Irak Bagdad | Proteste | Unterstützer von Muqtada al-Sadr
Bağdat'taki çatışmalarda taraflar silah da kullandı.Fotoğraf: Murtadha Al Sudani/AA/picture alliance

Siyaseti bırakma kararını, reform taleplerine diğer Şii liderlerce kulak asılmamasına tepki olarak aldığını belirten Sadr, daha sonra yaptığı açıklamada, yaşanan olaylarda taraflarca silah kullanılmasını protesto etmek için açlık grevine başladığını duyurmuştu.

"Sadr yalnızca bir parti lideri değil"

DW’ye konuşan Zenith dergisi baş editörü Daniel Gerlach, aynı zamanda bir dini lider olan Sadr’ın "yalnızca bir parti lideri olmadığına" dikkat çekti. Sadr hareketinin siyasi partisi olan bir siyasi toplumsal hareket olduğunu belirten Gerlach, bu hareketin yandaşlarını ve siyasi çıkarlarını korumak için silahlı milisleri olduğunu da kaydetti. "Bu oldukça karışık bir sistem. Sadr, yalnızca bir siyasi lider değil. O, kendisini bir hareketin lideri olarak görüyor. Ve elbette dini statüsünden de oldukça gurur duyuyor" diyen Gerlach, Sadr’ın Irak’ta özel bir popülist milliyetçi ajandası olduğunu ve insanları harekete geçirme yetisinin bulunduğunu ifade etti. Gerlach, "Gördüğünüz gibi, insanlar Yeşil Bölge’den çekiliyor. İnsanlar (Sadr’ın) dediğini yapıyor" diye konuştu.

DW,AP/SÖ,HT

 

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