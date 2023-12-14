Saadet Partili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında kalp krizi geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bitmez'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıklayan Koca, "Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Sayın Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11:50'de vefat etti" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollağlu da X platformunda yaptığı açıklamada, "Her zaman samimiyetine, gayretine ve fedakarlığına şahitlik ettiğimiz Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez kardeşimiz Hakk’a yürüdü" dedi. Karamollaoğlu başsağlığı dilklerinde bulundu.

Hasan Bitmez, iki gün önce TBMM Genel Kurulu'nda İsrail-Hamas savaşına ilişkin konuşma yaparken fenalaşmış ve kürsüde yere yığılmıştı. Sağlık Bakanı Koca, Bitmez'in anjiyo sonrası yoğun bakıma alındığını ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklamıştı.

Hasan Bitmez TBMM'de fenalaşmıştı Fotoğraf: DHA

Hasan Bitmez kimdir?

Lise öğrenimini Gebze İmam-Hatip Lisesinde tamamlayan Hasan Bitmez, El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesini bitirdi.

Gebze İmam-Hatip Lisesi Mezunlar Derneği, Millî Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Dergisi, International Islamic Federation of Student Organizations, International Youth Form, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi gibi pek çok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk ve başkanlık görevleri başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev yaptı.

İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanı olan Bitmez Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Arapça ve İngilizce bilen Bitmez, evli ve 1 çocuk babasıydı.

DHA,DW/BÖ,JD

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