Sağlıkta şiddet yasası, siyasi çekişme kurbanı mı?

CHP, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik hazırladığı ve Meclis Başkanlığı'na sunduğu 16 maddelik yasa teklifinin kabul edilmesi amacıyla Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı ancak bu çağrı AKP ve HDP tarafından olumlu karşılanmadı. AKP, CHP'yi "siyasi şov" yapmakla suçlarken, HDP de kendilerine bilgi verilmeden çağrı yapılması nedeniyle CHP'yi "siyasi nezaketsizlik"le suçladı. Toplantı çağrısına olumlu yanıt veren tek parti ise İYİ Parti oldu. Ancak, CHP ile İYİ Parti'nin 171 olan toplam milletvekili sayısı, toplantı yeter sayısı olan 200'e ulaşmadığı için, yeni bir gelişme olmazsa Meclis 1 Ağustos'ta toplanamayacak. Sağlıkçılar ise, acil olarak bekledikleri yasal düzenlemenin "siyasi çekişmeye kurban gitmemesi"ni istiyor.

Konya'daki silahlı saldırıyla gündeme gelmişti

Konya Şehir Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın 6 Temmuz Çarşamba günü, bir hasta yakınının silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirmesi, gözleri bir kez daha sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yasal düzenlemelere çevirmişti. Olayın ardından sağlık çalışanları tüm yurtta eylemler düzenlerken CHP de, sağlık kuruluşlarında ateşli silahların taşınmasını yasaklayan düzenlemeyi de içeren 16 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. CHP Grubu, TBMM tatilde olduğu için 120 milletvekilinin imzasıyla Meclis'i 1 Ağustos günü sağlık çalışanlarının sorunlarını görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırdı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, dün TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos günü için toplantıya davet etti.

CHP ve İYİ Parti'nin vekil sayısı yetmiyor

Şentop'un çağrısının ardından HDP toplantıya katılmayacağını açıkladı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, çağrının kendilerine bilgi verilmeden yapılmış olmasını eleştirerek CHP'yi "siyasi nezaketsizlik"le suçladı. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal da, çağrının hiçbir partiyle istişare edilmeden yapıldığını ifade ederek CHP"nin "siyasi şov yaptığını" savundu. ve toplantıya katılmayacaklarını ifade etti.

Meral Danış Beştaş Fotoğraf: picture-alliance/AP Photo/B. Ozbilici

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da toplantıya katılmayacaklarını açıkladı. CHP'nin çağrısına olumlu yanıt veren tek parti ise İYİ Parti oldu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'na katılacaklarını bildirdi. Bu durumda CHP ve İYİ Parti'nin toplam 171 olan milletvekili sayısı, toplantı yeter sayısı olan 200'e ulaşamadığı için çağrıya olumsuz yanıt veren partilerden biri yeni bir karar almazsa, Meclis 1 Ağustos'ta toplanamayacak.

Saliha Aydeniz süreci kararda etkili oldu mu?

Öte yandan HDP'nin, çağrıya olumsuz yanıt vermesiyle ilgili Ankara kulislerinde bir iddia daha konuşuluyor. Salı günü toplanan TBMM Karma Komisyonu, DBP'li milletvekili Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Bu karar Genel Kurul'da okunduğu gün Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırılmış olacak. HDP'lilerin Meclis'in 1 Ağustos'ta toplanması halinde, dokunulmazlık fezlekesinin AKP tarafından gündeme getirilebileceği ve bu nedenle CHP'nin çağrısına olumsuz yanıt verdiği öne sürülüyor.

Edinilen bilgiye göre HDP yetkilileri, bu kaygılarını CHP'ye iletti ve bu nedenle toplantıya katılmak istemediklerini belirtti. CHP'den ise, "Sağlık emekçilerinin can güvenliği söz konusu. Böylesine hayati bir mesele, bir milletvekilinin iki ay daha görevde kalması için feda edilemez" yanıtı verildi. CHP'nin yanıtında AKP'nin istediği zaman Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırabileceği ve toplantı için iktidarın yeterli sayıda milletvekilinin bulunduğuna da dikkat çekildi.

HPD'nin iki gerekçesi var

DW Türkçe, kulislerden edindiği bu bilgiyi HDP'ye sordu. HDP'li bazı yetkililer toplantıya katılmama kararında iki gerekçenin etkili olduğunu bildirdi. Yetkililer, bu gerekçelerden birinin Saliha Aydeniz'le ilgili süreç olduğunu kaydederken diğer yandan çağrı öncesinde kendileriyle bir diyalog kurulmadığını ve bu nedenle çağrıya olumsuz yanıt verdiklerini ifade etti.

DW Türkçe, bu konudaki iddiaları HDP Demokratik Yerel Yönetimler Kurulundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Rüştü Tiryaki'ye de sordu. Tiryaki ise, toplantıya katılma kararının dokunulmazlıklarla ilgili çekinceyle ilgisi olmadığını belirterek, "Alakası yok. Sorun şu: Bu konuda onlarca önerge ve kanun teklifi var. Biz bu tür bir emrivakiye karşı çıkıyoruz" dedi. Tiryaki, nezaketen de olsa kendilerine bilgi verilmesi gerektiğini ve Meclis'in daha fazla çalışması gerektiğini düşündüklerinin de altını çizerek, "Biz kongreden yeni çıktık. Yeni görev dağılımları yapıldı, en azından tarih konusunda anlaşabilirdik" ifadesini kullandı.

Sağlık çalışanları acil düzenleme bekliyor

Sağlık çalışanları ise acil olarak hayata geçirilmesini bekledikleri yasa teklifinin siyasi çekişmeye kurban gitmemesini talep ediyor. Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, HDP'nin tutumuna anlam veremediklerini söyledi. Ökten, "Bu bizim açıkçası beklemediğimiz bir durumdu. Özellikle HDP'nin tutumunu anlayamadık. Yine de çabalarımız devam ediyor. Partilere toplantıya katılması için görüşmeler yapıyoruz ve baskı oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Ali İhsan Ökten Fotoğraf: Privat

Ökten, Meclis'in 1 Ağustos'ta toplanamaması halinde sorunun çözümü için siyasilerin yeterince samimi olmadığının ortaya çıkacağını da kaydetti. AKP'nin CHP'yi siyasi şov yapmakla suçlamasını ise anlamakta zorlandıklarını dile getiren Ökten, "Bu başta hekim olmak üzere tüm sağlık emekçilerinin yaşadığı en önemli sorun. Bunun siyasi şovla bir alakası yok. Siyasi iktidar ve ortağı konuya samimi yaklaşmıyor ve bu sorunu çözmek istemiyor" ifadesini kullandı.