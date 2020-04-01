Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için 5 öneri

Çoğumuz bir virüsün yol açtığı böylesine bir olağanüstü hal durumuyla hayatında ilk kez karşılaşıyor. Birçok şey, kontrolden çıkmışa benziyor. Salgını frenlemek ve kontrol altına almak için aldığımız önlemler artarken, alışık olduğumuz yaşam tarzı parça parça değişiyor. Bunun ne kadar süreceğini ise şu anda kimse bilmiyor.

Ancak sağlıklı ve güçlü kalmak için bizim bizzat elimizde olan şeyler de var. Bunun ilk önkoşulu, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek ve şımartmak!

Bir: Sağlıklı beslenin!

Vücut ve zihni mümkün olduğunca iyi bir beslenmeyle zinde tutmak aslında her zaman önemli. Özellikle de içerisinde bulunduğumuz bu zor günlerde belenme çok önemli. Bilim bize sağlıklı beslenmenin kalp ve damar hastalıkları, diyabet ve obezite gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini azalttığını söylüyor. İyi bir beslenme diğer yandan depresyon ve anksiyete bozukluğu gibi hastalıklara yakalanma ihtimalini de düşürüyor.

Ruhsal ve zihinsel sağlığımız için en iyi gıdalar, aynı zamanda vücudumuz için de iyi olan gıdalar. Meyve, sebze ve tam tahıllı gıdalarda bulunan kompleks (karmaşık) karbonhidratlar beynimize faydalı. Bu gıda maddelerinden gelen enerji, yavaş bir biçimde açığa çıkıyor. Bu da haliyle ruh halimiz üzerinde istikrarlaştırıcı bir etki yapıyor.

Mucize 10 süper besin Açai üzümü Anavatanı Güney Amerika. Zayıflatıcı özelliğe sahip olması, dünyanın birçok ülkesinde hızla popüler olmasını sağladı. Yüksek antioksidan oranıyla ciltteki kırışıklıkları önlediği belirtiliyor. Sağladığı enerji ve güç nedeniyle sporcular tarafından da tercih ediliyor.

Mucize 10 süper besin Avokado Barındırdığı yüksek orandaki doymamış yağ, iyi huylu kolesterol olan HDL'yi yükseltirken, LDL denen kötü huylu kolesterolün seviyesinin düşürülmesine yardımcı olur. Kalp-damar sisteminin korunmasını sağlar. İçerdiği birçok vitamin bağışıklık sistemini güçlendirir. Cilde ve saça iyi gelir. Sağlıklı bir sinir sistemini destekler.

Mucize 10 süper besin Chia tohumu Yüksek protein oranıyla dikkat çeken Chia tohumu aynı zamanda Omega-3 ve Omega-6 yağ asidi ihtiva ediyor. Chia tohumu, 5 bin yıl önce Maya ve Aztekler için en önemli besin kaynağıydı. Hiçbir tadı olmayan Chia tohumu puding ve jöle haline getirilerek ya da yoğurtların, tatlıların veya salatanın üzerine serpiştirilerek tüketiliyor.

Mucize 10 süper besin Kurt üzümü Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sağlıklı kan basıncını korumaya yardımcı olur. Kalbi güçlendirir. Enerji ve dayanıklılık sağlar. Cildi gençleştirir. Gözün görme işlevini arttırır. Göz hastalıkları riskini azaltır.

Mucize 10 süper besin Kara lahana Vitamin açısından oldukça zengindir. 100 gram kara lahana, günlük C Vitamini ihtiyacımızı karşılamaya yeter. Ayrıca A Vitamini ile demir ve kalsiyum gibi mineraller içerir.

Mucize 10 süper besin Yaban mersini İçinde bulunan antioksidan maddeler iltihap önleyicidir. Eski Yunan ve Romalılardan beri bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Açai üzümüne kıyasla kalori oranı düşüktür. Yağ içermez. Gençleştirici (anti-aging) etkiye sahiptir.

Mucize 10 süper besin Zencefil Isıtıcı ve yatıştırıcı özellikleriyle sindirim sistemi rahatsızlıklarında etkili olur. Kan dolaşımını uyarır. İltihap gidericidir. Taze veya kurutulmuş olarak tüketilebilir. Taze zencefil acıdır, bağışıklık sistemini güçlendirir. Isıtıcı özelliği kuruyken daha yoğundur.

Mucize 10 süper besin Zerdeçal Hint safranı olarak da bilinen zerdeçalın ana vatanı Güney Asya'dır. Köri tozunun temel öğelerindendir. Hazmı kolaylaştırır, ödem attırır. Kolesterol seviyesini düşürür. Güçlü antioksidan etkiye ve iltihap sökücü özelliğe sahiptir.

Mucize 10 süper besin Badem Gün içinde atıştırılan birkaç badem açlık ataklarını önler. Kalbe iyi gelir. Şeker hastası (Tip 2 diyabet) olma riskini düşürür. Alzheimer'a karşı korur. Avokado gibi yüksek miktarda "tekli doymamış yağ" içerir.

Mucize 10 süper besin Kinoa En iyi bitkisel protein kaynakları arasında yer alır. Tam protein kategorisindedir. Vücudun gereksinim duyduğu tüm amino asitleri içerir. Antioksidandır. Gluten içermez. Mineral bakımından zengindir. Hazırlayan: Hannah Fuchs



Bağışıklık sistemimizi güçlendiren bir beslenmenin, A, B, C, D, E vitaminleri ve demir, çinko ve selenyum minerallerini içermesi gerekiyor.

B vitaminleri, brokoli ve ıspanak gibi yeşil sebzelerin yanı sıra fasulye, muz, yumurta, tavuk, balık ve kırmızı pancarda bol miktarda bulunuyor. B vitaminleri, beynimizin serotonin ve dopamin, yani mutluluk hormonlarını salgılaması için büyük önem taşıyor. Depresyon vakaları sıklıkla B6, B12 ve B9 yani folik asit eksikliğinde meydana geliyor.

Bağırsaklarımızın durumu da ruh halimiz üzerinde önemli bir etkiye sahip. Kefir, yoğurt, tempeh, lahana turşusu ve kimçi gibi fermente edilmiş gıdalarda bulunan prebiyotikler ve probiyotikler, antiinflamatuar (iltihaplanma önleyici) ve ruh sağlığımız ve algısal fonksiyonlarımızı iyileştirici bir niteliğe sahipler.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de zihinsel ve bedensel açıdan iyi hissetmemize yardımcı olacka tüyolar içeren bir liste yayınladı. Bu listede tütün, alkol ve diğer uyuşturucuların tüketilmesinin zararlı olduğu ve duyu ve duygularımıza zarar verdiği belirtiliyor.

İki: İyi uyuyun, uyumadan önce de ekrana bakmayın!

Bizler uyurken vücudumuz yılmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyor. Hücreler yenileniyor, zehirli maddeler bertaraf ediliyor, bilgiler işleniyor ve hafızamız sağlamlaştırılıyor. Araştırmalar, yetersiz uykunun sağlığımız, ruh halimiz ve hatta duygusal zekamız üzerinde geniş çapta olumsuz etkileri olabileceğini gösterdi. Uyku eksikliği bizleri aynı zamanda diyabet, obezite ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklar karşısında daha savunmasız hâle getiriyor.

Belirli bir beslenme, çalışma ve spor rutinini takip ettiğimiz gibi belirli bir uyku düzenine sahip olmamız da çok önemli. İnsanların çoğu için günde 6 ila 9 saat uyku yeterli oluyor. Her gün aynı saatlerde yatmak ve kalkmanın belirli bir normallik ölçüsünü sürdürme üzerinde önemli bir etkisi var.

Uyuyakalma konusunda sorun yaşıyorsanız, yatmadan önce, özellikle de koronavirüsle ilgili, haber okumaktan kaçınmaya özen gösterin. Akşamları dijital bir ekrana bakmaktan topyekün kaçınmanız yararınıza. Çünkü ekranların yaydığı mavi ışık, uyku kalitenizi düşürüyor. Bir kitap okuyun mesela?

Üç: Haydi, kalkıp hareket edin!

Hareket, vücudumuzu mutluluk hormonlarıyla dolduruyor. Daha iyi uyumamızı sağlıyor, stresi ve anksiyeteyi azaltıyor ve hafızamızı ve algımızı kuvvetlendiriyor.

Hareket etmek ve spor yapmak evde de mümkün. Örneğin DSÖ, günde yaklaşık 30 dakika hareket etmek gerektiğini söylüyor. Bu 30 dakikayı güne nasıl yayacağınızsa hiç önemli değil. Sabah, öğlen ve akşam 10‘ar dakika da yapabilirsiniz. Önemli olan düzenli yapmak ve rutin haline getirmek.

Yoga, pilates veya dans: Fitness eğitmenlerinin online kurslarından da faydalanabilirsiniz. Hatta bunların bazıları ücretsiz. Matınızı veya havlunuzu yere serin, videoyu açın ve marş!

Sporu eve getirmek için sayısız yöntem var. Yaşadığınız apartman veya evde merdivenleri inip çıkabilirsiniz mesela. Şınav, mekik ve internette videolu anlatımını bulabileceğiniz onlarca egzersiz var. Hareket alanımız şu zor günlerde kısıtlı olsa da temiz hava kısa bir yürüyüş sağlığımız için çok yararlı. Araştırmalar haftada yalnızca iki saat temiz havada yürümenin beden ve ruh sağlığı üzerinde olumlu etkisi olduğunu gösteriyor

Dört: Birlikte daha az yalnızsınız!

Arkadaşlar bugünlerde daha önce hiç olmadıkları kadar önemli. Sosyal bağlarımız sağlığımız üzerinde aynı beslenme, uyku ve hareket gibi önemli bir etkiye sahip

Dostlarla akşam yemeği yemek veya bir parti düzenlemek şu anda mümkün olmasa da yaratıcı olabilirsiniz: Zoom, Houseparty veya Hangouts gibi uygulamalarla "birlikte" yürüyüşe çıkmayı mümkün kılıyor. Aynı şekilde resim yapmak veya herhangi bir hobinizi paylaşmak için de sözleşebilirsiniz. Elbette WhatsApp, Facebook ve benzeri uygulamalar üzerinden akraba ve arkadaşlarınızla konuşabileceğinizi de hatırlatmadan geçmeyelim.

Yalnız değilsiniz! Aslında sosyal değil, fiziksel mesafeye ihtiyacınız var!

Beş: Sakinleşin, rahatlayın

Sosyal izolasyon aslında dünya dertlerini unutup bir haber okuma molası vermek için çok iyi bir fırsat olabilir.

Düşünün bir: Uzun zamandır yapmak isteyip hep ertelediğiniz ne var? Bahçe işleri, yemek yapmayı öğrenmek, kurabiye pişirmek, yeni tarifler denemek, el işi ve sanat öğrenmek, dikmek, örmek, meditasyon yapmak, mobilya inşa etmek veya yatağınızın yanında dağ olmuş kitapları okumak? Bunların bir kısmını hayata geçirmek için mükemmel bir zaman.

Eğer bu izolasyon sürecini iyi atlatıp atlatamayacağınız konusunda emin değilseniz, DSÖ’nün bir tavsiyesi daha var: Geçmişte karşılaştığınız zorlu durumları aşmak için hayata geçirdiğiniz önlem ve yetilerinizi anımsayın.

Sağlınıza dikkat edin, sağlıklı kalın!

Maskem olmadan asla! Eldiven, cep telefonu, maske Almanya’da maske takma zorunuluğu ne zaman başlayacak? Uzakdoğu’daki uygulamaların ardından Alman Robert Koch Enstitüsü de maske takma tavsiyesinde bulundu. Almanya’da maske zorunluluğu ilk kez Jena kentinde başlıyor. 6 Nisan’dan itibaren süpermarketlerde, toplu ulaşım araçlarında maske takılması şartı getirildi. Ağız ve burnun atkı ve fularlar kapatılması da maske olarak olarak kabul ediliyor.

Maskem olmadan asla! İtfaiyeye hediye Tıbbi maskelerin temininindeki sıkıntılar karşısında kişi ve kurumlar çareyi maske üretmekte buldu. YouTube ve Twitter üzeinden “maskeni tak” etiketleri altında maskelerin nasıl evde üretilebileceği anlatılıyor. Bu konuda eğitici bir içerik hazırlayanlardan biri de Cottbus Devlet Tiyatroları terzisi Cerstin Bochow. Bochow diktiği maskeleri itfaiye ve Kızılhaç’a bağışlıyor.

Maskem olmadan asla! Gülümseyin! Sanatçı Mansha Friedrich de koronavirüse karşı örgü ürüyor. Friedrich’in elinden gülümseyen yüz, hayvan veya güneş motifli maskeler çıkıyor. Örgü kısmın iç tarafındaki filtre bölümü değiştirilebiliyor.

Maskem olmadan asla! Renk uyumu Çekya ve Slovakya’da koruyucu maske takma zorunluluğu Mart ayı ortasında başladı. Süpermarketlerde ve kamuya açık alanlarda maske takılması şart. Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Čaputová ve Başbakan Igor Matovic da maske kullanıyor. Avusturya’da da alışveriş esnasında maske takma zorunluluğu getirildi.

Maskem olmadan asla! Çin’de bahar başlangıcı Maske takmak Çin’de uzun zamandır zorunlu bir uygulama. Şenyang’daki bu çift koronavirüs salgınına ve tüm denetimlere rağmen romantizmden taviz vermiyor.

Maskem olmadan asla! İsrail müsamaha göstermiyor İsrail’de de koronavirüse karşı sıkı önlemler alındı. Başbakan Netanyahu polis ve askerler tarafından kontrol edilen sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kudüs’te Ortodoks Yahudilerin oturduğu Meah Shearim Mahallesi’nde maskeli bir polis bir vatandaşa eve gitmesini söylüyor.

Maskem olmadan asla! Gazze Şeridi’nde sanat Nüfusun yoğun olduğu Gazze Şeridi’nde sanatçılar halkı motive etmeye çalışıyor. Gazze'nin doğusundaki Shujaiya Mahallesi’nde maskeler sevilen desenlerle süsleniyor. Gazze Şeridi’nde sokağa çıkma konusunda kısıtlamaları ve toplanma yasağı uygulanıyor. İsrail sınırında büyük protestolara sahne olan geleneksel “Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü” de bu yıl iptal edildi.

Maskem olmadan asla! Kolombiya’da güç gösterisi Kolombiya’da ise daha çarpıcı desenler dikkat çekiyor. Polislerin kullandığı maskelerdeki ağızlar Yeşil Dev Hulk’tan esinlenildiğini gösteriyor. Yeşil Dev, 1962’de Stan Lee ve Jack Kirby’nin yarattığı çizgi roman kahramanı. Yeşil Dev Hulk’ın maceraları sayısız sinema filmine de uyarlanmıştı.

Maskem olmadan asla! Macron yeterli önlem almamakla suçlanıyor Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Saint-Barthelemy-d'Anjou’da koruyucu kıyafet ve maske üreten bir fabrikayı ziyaret etti. Fransa’da yüzlerce doktor, hükümeti salgın sırasında koruyucu kıyafet temini konusunda yeterli adım atmadığı gerekçesiyle dava etti. Pek çok sağlık çalışanı buna rağmen görev başında. © Deutsche Welle Türkçe



Julia Vergin

©️ Deutsche Welle Türkçe