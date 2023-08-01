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Sağlık emekçileri bugün ve yarın iş bırakıyor

1 saat önce

Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu'nu oluşturan 21 sağlık örgütüne üye sağlık çalışanları, bugün başlayan toplu sözleşme sürecinde taleplerine dikkat çekmek için iş bıraktı.

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Toplu sözleşme sürecinde taleplerine dikkat çekmek için iş bırakan sağlık çalışanlarının İzmir'deki eylemlerinden bir görüntü
Sağlık çalışanları, toplu sözleşme sürecinde taleplerine dikkat çekmek için iş bıraktı. Fotoğraf: ANKA

Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu (SABİM) şiddetin önlenmesi, mali ve özlük haklarının verilmesi, liyakatli yönetim, çalışma koşullarının düzeltilmesi talepleriyle ülke genelinde bugün ve yarın iş bırakma eylemleri düzenliyor.

Bugün başkent Ankara'da Sağlık Bakanlığı'nın önünde eylem yapan sağlık sektörü çalışanları özlük ve mali haklarının iyileştirilmesini talep ederken, şiddete ve çalışma koşullarına da tepki gösterdi.

21 sağlık örgütüne üye sağlık çalışanlarından oluşan eylemciler gösteri sırasında "Birleşe birleşe kazanacağız", "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Emek bizim hak bizim", "Sefalete teslim olmayacağız" sloganları attı.

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Sağlık örgütlerinden yapılan ortak açıklamada, "Toplu sözleşme taleplerimizi belirleyerek, platformun büyük çoğunluğunun katılımıyla 1-2 Ağustos'ta ülke genelinde iş bırakma kararı aldık. Çünkü, ölüyoruz, öldürülüyoruz, ekonomik olarak açlık sınırındayız. Tükeniyoruz" denildi.

Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin giderek arttığına da dikkat çekilen açıklamada, "Tırnak makasıyla AVM'lere dahi girilemeyen bir zamanda, silahla polikliniğe girip sağa sola ateş edebilen kişilerle iç içeyiz. Şiddetin gölgesinde hizmet üretmeye çalışırken, her an bu silahtan çıkan bir kurşunla, hatta başımıza indirilen bir oksijen tüpüyle, gelecek bir bıçak darbesiyle ölebiliriz" ifadelerine yer verildi.

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Çalışma koşullarının güçlüğüne de dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"Sağlık sistemindeki kargaşa ve huzursuzluk nedeniyle, hekimlerimiz, hemşirelerimiz, ebelerimiz, teknikerlerimiz, teknisyenlerimiz; genel idari, teknik ve yardımcı hizmetler sınıflarındaki çalışanlar gibi sağlık ekibinin hiçbir üyesi artık nefes alamıyor. Daha ne kadar dibe vurabiliriz? Artık göğsümüzü gere gere hekimim, hemşireyim, ebeyim, sağlık çalışanıyım demeyi geçtik, çalışanlar olarak memurum demekten utanır hale geldik."

ANKA/TY,AÜ

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