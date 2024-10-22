Sağlık Bakanı'ndan özel hastanelere düzenleme sinyali

"Yenidoğan çetesi" skandalının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu özel hastanelerle ilgili yeni düzenleme sinyali verdi ancak planlanan değişikliklere dair detay paylaşmadı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu "yenidoğan çetesi" skandalının ardından özel hastanelerle ilgili yeni bir sürece gidileceğini açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası adlı programına konuk olan Bakan Memişoğlu, özel sağlık tesislerini denetleme yöntemleri ve çalışma usullerini revize edeceklerini, bu konuda yeniden bir yapılanmaya gideceklerini söyledi. Ancak planlanan söz konusu değişikliklere dair herhangi bir detay vermedi.

Konuyla ilgili ilk ihbarın 27 Mart 2023'te Cimer'e yapıldığını anlatan Bakan, soruşturmanın ertesi gün başlatıldığını söyledi.

Bakanlığın ilgili birimleri, emniyet ve savcılık konuyu soruşturmaya başlamışken bebek ölümlerinin nasıl ve neden devam ettiği konusunda Memişoğlu, "Bebeklerin ölümüyle ilgili zaten bize herhangi bir bilgi verilmiyor, niye verilmiyor çünkü dosya gizli, savcılıkta. Bize bebeklerle ilgili durumlardan çok, bizim gidip o durumları tespit etmemiz isteniyor" ifadelerini kullandı.

Bakan'ın verdiği bilgiye göre 28 Haziran 2024'te, yani ilk şikayetten yaklaşık 13 ay sonra Savcılık, Sağlık Bakanlığından bebek ölümleriyle şüphelilerin faaliyetleri arasında bağlantı olup olmadığını araştırmasını istedi.

O tarihe kadar yenidoğan çetesinin "aileler ve SGK'yı dolandırmaya yönelik bir yapı" olarak soruşturulduğunu söyleyen Bakan Memişoğlu, bebek ölümleri ile bağlantının daha geç kurulduğunu anlattı.

Buna göre çetenin bebek ölümlerindeki rolü, şüphelilerin jandarma tarafından analiz edilen ve 3 Eylül 2024'te Bakanlığa iletilen ilgili ses kayıtları üzerinde sağlık müfettişlerinin yaptığı inceleme sonucu kurulabildi.

Bakanlık müfettişleri bebek ölümlerinden şüphelilerin sorumlu olduğu kanaatini içeren tıbbi mütalaayı ise 16 Eylül 2024'te savcılığa gönderdi. Söz konusu hastaneler ise bu tarihten yaklaşık bir ay sonra, 18 Ekim'de kapatıldı.

AA yayınında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kapatılan hastanelerde çalışan tüm personelin çete üyesi olmadığını özellikle vurguladı. Bir kısmının devlet hastanelerine atanabileceğini, diğerlerinin başka özel hastanelerde iş bulabilmeleri için bizzat girişimde bulunduğunu belirtti.

İstanbul'da aralarında 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının da olduğu 47 şüpheli, haksız kazanç elde etmek amacıyla karıştıkları eylemler sonucu 10 bebeğin ölümüne yol açmakla suçlanıyor. Savcılığın 16 Ekim'de hazırladığı iddianamede 19 hastane ve sağlık şirketinin adı geçiyor.

DW / MUK,EC

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