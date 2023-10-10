Sağlık Bakanı'nı kaçırma hazırlığındaki gruba yeni operasyon

Almanya'da darbe hazırlığı yapmakla suçlanan "Birleşik Yurtseverler" adlı aşırı sağcı gruba birçok eyalette eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Gruba üye olduğu ya da destek verdiği şüphesiyle 5 kişi daha gözaltına alındı.

Rheinland-Pfalz, Kuzey Ren Vestfalya, Thüringen, Hessen, Bavyera ve Baden-Württemberg başsavcılıkları eş zamanlı operasyon yapıldığını açıkladı.

Rheinland-Pfalz eyaletinde 52 yaşındaki bir adam ile 32 yaşındaki bir kadının gözaltına alındığı açıklandı. Adamın grubun darbe planı kapsamında yüksek gerilim hatlarında gözlem yaptığı, kadının ise gruba destekçi bulmak amacıyla çok sayıda chat grubu kurduğu kaydediliyor. Şüphelinin ayrıca patlayıcı yapım kılavuzu niteliğinde bir belge hazırladığı iddia ediliyor. Aynı eyalette 53 yaşındaki bir kişinin de grubun planlarından haberdar olduğu halde bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunmadığı ileri sürülüyor.

Koblenz'de görülen Birleşik Yurtseverler davasında yargılanan bir kişi (17 Mayıs 2023) Fotoğraf: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Bavyera eyaletindeki Wolfratshausen'da gözaltına alınan şüphelinin ise Sosyal Demokrat Partili Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın kaçırılması eylemine katılmaya hazır olduğunu ifade ettiği ileri sürülüyor. Şahsın bu maksatla Hırvatistan'dan silah temin etmeyi de kabul ettiği kaydediliyor.

Düsseldorf Başsavcılığı Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde gözaltına alınan 49 yaşındaki kişinin ise "bölge yöneticisi" konumunda olduğundan şüphelenildiğini açıkladı.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach Fotoğraf: Omer Messinger/Getty Images

Frankfurt Başsavcılığı'nın açıklamasına göre de Hessen eyaletinde 61 yaşında bir kişi gözaltına alındı. Şahsın grubun toplantılarına katıldığı ve Sağlık Bakanı'nın kaçırılması planına dahil olmaya hazır olduğunu ifade ettiği belirtiliyor. Aynı zamanda evinin garajını silahların saklanması için gruba açmayı kabul ettiği ileri sürülüyor. Şahsın evinde yapılan aramada bir adet tatar yayı ve bir adet pompalı silah ele geçirildi.

Thüringen'de gruba destek verdiğinden şüphelenilen bir kişinin, Baden Württemberg eyaletinde ise iki kişinin evinde arama yapıldı. Şahıslardan biri hakkında grubun gizli bir biçimde iletişim kurabilmesi için server sağlama şüphesi bulunuyor. Diğer kişinin ise chat gruplarında hükümeti devirme planlarını desteklediği ileri sürülüyor.

Darbe hazırlığı şüphesi

Almanya'da kamuoyu "Birleşik Yurtseverler" adlı grubun varlığından Nisan 2022'de yapılan polis operasyonlarıyla haberdar olmuştu. Sağlık Bakanı'nı kaçırma ve darbe hazırlığı içinde oldukları şüphesiyle dört kişi gözaltına alınmıştı. Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada söz konusu kişilere terör örgütü kurma ya da terör örgütüne üye olma suçlaması yöneltiliyor.

"Birleşik Yurtseverler" grubunun enerji hatlarına saldırılar düzenleyerek ülkede haftalar süren bir elektrik kesintisi yaşanmasını ve Lauterbach'ı kaçırmayı planladıkları, oluşan karışıklıktan faydalanarak hükümeti devirmek ve yerine 1871 yılında kurulan Alman İmparatorluğu'na benzer bir rejim getirmek istedikleri ileri sürülüyor.

AFP / EC, JD

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