Sağlık Bakanı: Koronavirüsün Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili olarak, "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Henüz tespit edilmiş bir vaka yok. Ama bu şu an tahlil yapılınca bile karşımıza çıkabilir. 3 saat sonra, 1 gün sonra karşımıza çıkabilir. Bunu toplumu bir şeye alıştırmak için söylemediğimi bilin isterim" dedi.

TBMM’de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısında konuşan Koca, Çin ve İran'da koronavirüsün patlak vermesiyle zamanında alınan önlemlerin başarılı olduğunu belirterek şu an Avrupa'dan gelebilecek tehdide odaklandıkları mesajını verdi.

"Avrupa geç kaldı"

Avrupa'nın tedbir almakta geç kaldığını söyleyen Bakan Koca, ''Şu an evet İtalya büyük bir sorun yaşıyor ama Almanya, Fransa, İsviçre önümüzdeki günlerde daha büyük sorun yaşayacak'' öngörüsünde bulundu. Avrupa'yla ilişkilerin yoğunluğuna dikkat çeken Sağlık Bakanı, "Risksiz bir ülke var. Asla inanmayın. Yarın riskli olabilir. Bunun için mümkün mertebe yurt dışına çıkılmamalı. Yurt dışından gelen vatandaşımız veya gelen kişinin, kendisini mutlaka 14 gün evde izole etmesini hassasiyetle istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bulaşıcılığın önlenmesinde önümüzdeki bir aylık zaman diliminin önemine dikkat çeken Koca, "Daha az temaslı, yurt dışına mümkün mertebe gidilmeyen, mümkün mertebe evde kendisini izole eden ve yaşlılarla özellikle temas içinde olmayan bir dönemi geçirmemiz gerekiyor" dedi.

"86 yaşındaki ABD'li kadın transit yolcu"

Sağlık Bakanı Koca, daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise Türkiye'den ABD'ye giriş yapan 86 yaşındaki bir kadında koronavirüs tespit edildiği yönündeki haberlere açıklık getirdi.

Son iki haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı ve 86 yaşında tek bir kadın bulunduğunu belirten Koca, bu kişinin Türkiye'yi ziyaret etmediğini, 3 Mart'ta İstanbul aktarmalı olarak Tiran'dan Washington'a gittiğini belirtti.

DW/BK,TY

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