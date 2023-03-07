Sağlık Bakanı Koca'dan Hatay için su uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Hatay'daki şebeke suyunun sağlanmasında sorun olmadığını söyleyen Bakan Koca, özellikle yıkımın en yoğun olduğu Antakya ve Defne gibi yerlere, kısmen diğer bölgelere de yaygın şebeke suyu verildiğini belirtti. Koca, "Suyun bakiye klor ve mikrobiyolojik analizleri sık yapılıyor. Bir sorun, şu an yok ancak Hatay'da şebeke suyunun bu dönemde içme suyu olarak kullanılmamasını telkin ediyoruz. Suyun içmeye elverişli olduğunu tam olarak tespit etmeden 'İçilebilir' diyemeyiz. Olası bir salgın açısından en büyük risk, içme suyu olarak ele alınıyor. Şebeke suyunun genel amaçlı kullanımında bir sorun yok. Temizlik amaçlı olarak kullanılabilir" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Fotoğraf: Aydin Üstünel/DHA

Hatay'da depremzedeler şebeke suyunun kullanılamadığını belirterek temiz içme suyu ihtiyacının karşılanmasını talep etmişti.

"Salgın hastalık açısından sorun yok"

Tüm afet bölgesinde incelemelerde bulunan Halk Sağlığı Bilim Komisyonu'nun önceki gün Hatay'a geçtiğini söyleyen Sağlık Bakanı "Şu an salgına dair bir durum söz konusu değil; ama bu olmayacağı anlamına gelmez" dedi. Salgın olmaması için güvenilir su, güvenilir gıda, hijyenik tuvalet ortamının sağlanması gerektiğini belirten Koca, "Şu an herhangi bir salgın durumu ve kümelenme durumu söz konusu değil. Binlerce insan içinde yer yer 10'lu, 20'li ishal vakaları görülmesi salgın anlamına gelmez. Özellikle bulaşıcı olan bir kaynaktan bulaşan salgın ihtimali bizim için önemli, sevindirici olan şu an böyle bir durum olmaması. Salgın hastalık açısından da su açısından da bir problem yok" diye konuştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın, tüm bölgelere ambalajlı içme suyu temin etmeye çalıştığını, su açısından sorun olmadığını belirten Koca, olası salgın hastalıklara karşı alınan tedbirleri şöyle açıkladı:

"Salgınla ilgili de bizim biliyorsunuz yıllardan beri Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün 'sendromik sürveyans' adlı bir sistemimiz var. Pandemideki filyasyon gibi düşünün. Yani gelen hastanın bir enfeksiyon durumu söz konusu ise kaynağına kadar giderek nereden kaynaklandığının tespit edilmesini esas alıyor bu sistem. Bu sistem aktif olarak devrede. Ayrıca bununla ilgili Halk Sağlığı Bilim Komisyonumuz da var, biliyorsunuz. Onlar da sürekli alt gruplarla birlikte sahada çalışıyorlar."

Boşaltılacak hastaneler

Deprem riski nedeniyle boşaltılacak hastaneler olduğunu söyleyen Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Bu dönemde bazı hastanelerimizin taşınması gerektiğine yönelik bir çalışma yaptığımızı daha önce de açıklamıştım. Cerrahpaşa, Çapa, İstanbul ve Ankara'daki diğer kamu hastanelerimizle ilgili ne yapacağımızı 1-2 gün içinde açıklamış olacağız. Boşaltmamız gereken hastanelerimiz var. Bu konuda adımlar attıkça yapı analiz sonuçları çıktıkça kamuoyuyla paylaşacağız. 1-2 gün içinde üniversite ve kamu hastanelerinin durumu ve atılacak adımlarla ilgili açıklama yapacağız."

Afet bölgesindeki sağlık hizmetlerine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Bakan Koca, "Yerinde muayene ettiğimiz hasta sayısı 300 bine yaklaştı. Bölgede 17 binden fazlası hekim 122 bin sağlık personeli görevi başında" dedi.

DHA / HT,JD