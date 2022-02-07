Sağlık Bakanı Koca vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarının en fazla arttığı illeri açıkladı. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Koca, "22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa" ifadesine yer verdi.

Koca, Covid-19'da 22-28 Ocak'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını da paylaştı.

Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son bir haftada 1245,73'ten 889,58'e düştü. Ankara'da vaka sayıları 725,62'den 1003,30'a İzmir'de ise 729,81'den 961,57'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük Covid tablosuna göre son 24 saatte 87 bin 934 yeni vaka tespit edilirken, 201 kişi hayatını kaybetti.

DW, DHA / HT,AI

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