 Sağlık Bakanı Koca: Bir hastamız daha var | TÜRKİYE | DW | 13.03.2020

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TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Bir hastamız daha var

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca, söz konusu hastanın, virüsün bulaştığı ilk hastanın yakın çevresinden olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs tespit edilen bir hasta daha olduğunu duyurdu. Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir" dedi. Koca, "Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere" başvurduklarını belirtti.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası bu hafta içinde tespit edilmişti. Sağlık Bakanı Koca, "Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır" açıklamasında bulunmuştu. Ancak Bakan, söz konusu hastanın hangi ilde yaşadığına ilişkin bilgi vermemişti.

DW/JD,MK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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