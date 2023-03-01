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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Fotoğraf: Aydin Üstünel/DHA
PolitikaTürkiye

Sağlık Bakanı Koca özür diledi

2 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bakanlığının deprem bölgesindeki faaliyetlerini tanıtan video klip için özür diledi. Koca sosyal medya hesabından filmi kaldırdı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde Bakanlığının yürüttügü çalışmaların tanıtıldığı bir video klibi sosyal medya hesabında yayınladığı için özür diledi.

Bakan Koca, deprem bölgelerinde insanlar, enkaz ve binaların gösterildiği klibi iki gün önce sosyal medya hesabında yayınlamıştı.

Profesyonel bir çekim olduğu anlaşılan klibin yayınlanmasından sonra Sağlık Bakanı Koca'ya yönelik yine sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiler gelmişti.

Gelen tepkiler üzerine Koca özür diledi ve klibi sosyal medya hesabından kaldırdı. 

Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

"1 dakika 53 saniye için özür dilerim. İki gün önce sosyal medyamızda yayımlanan bir videodaki iletişim sorununu fark edecek dikkati gösteremedim. Görüntüler ortak duygumuzun dilinden uzaktı. Videoyu yayından kaldırdım. Tüm dikkatimiz afet bölgesindeki görevlerimizde. Hoş görün."

DW/TY,BK

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