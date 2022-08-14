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Sağlık çalışanlarından "Beyaz reform" tepkisi

5 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter hesabından "Beyaz Reform" olarak duyurduğu ek ödeme yönetmeliği sağlık çalışanlarını memnun etmedi. Sağlık meslek örgütlerine göre düzenleme adil değil.

https://www.dw.com/tr/sa%C4%9Fl%C4%B1k-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1ndan-beyaz-reform-tepkisi/video-62815112

Sağlık personelinin uzun süredir beklediği ek ödeme yönetmeliği geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre, sağlıkta performansa göre ek ödeme sistemi kaldırıldı, yerine ödül ve teşvik esaslı yeni modele geçildi. Yeni modelde, sağlık çalışanlarına bireysel iş yüklerine bağlı olarak teşvik ödemesi yapılacak. Sağlık meslek örgütleri, teşvik sisteminin zaten sorunlu olan ve kaldırılan performans sisteminin benzeri olduğu görüşünde.

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