 Sağlık çalışanlarına destek için alkış eylemi | ALMANYA | DW | 18.03.2020

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ALMANYA

Sağlık çalışanlarına destek için alkış eylemi

Almanya’da halk koronavirüs salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla alkış eylemi yapıyor. Salı gecesi ilk kez yapılan eyleminin her gece sürekli hale getirilmesi gündemde.

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Almanya'nın birçok kentinde halk sağlık çalışanlarına destek olmak için pencere ve balkonlara çıkarak alkış eylemi yapıyor. Köln kentinde alkış eylemi dün tam saat 21'de düzenlendi. Sosyal medya aracılığıyla yayılan eylemde amaç koronavirüs salgınıyla mücadelede sağlık personeliyle dayanışma. "Birliktelik ve takdir" göstermek için yapılan eylemin çağrısında "Bu akşam pencerelerinize ve balkonlarınıza çıkıp şu anda halen bizim için, toplum için çalışan insanları alkışlayın“ denildi.

Koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatmak için Almanya'da hükümet de halktan sosyal teması olabildiğince azaltmasını istedi. Okulların kapatılması nedeniyle Almanya’da birçok kişi çocuklarına da bakabilmek amacıyla evden çalışıyor. Özellikle sağlık ve güvenlik branşları olmak üzere alışveriş merkezlerinde çalışanlar ise birçok insanla temas kurmak zorunda kalıyorlar. Alkış eylemiyle birbirleriyle en ufak bir ilişkisi olmayan komşular arasında da bir ortaklık yaratılması amaçlanıyor. Başta Ehrenfeld, Agnesviertel ve Südstadt olmak üzere Köln'ün birçok semtinde eyleme katılımın yüksek olduğu kaydediliyor.

Hamburg, Berlin ve Leipzig kentlerinde de insanlar pencerelere çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Almanya’da eylemin çağrısını ilk olarak kimin yaptığı bilinmiyor, ancak her akşam yapılması yönünde çağrılar var.

Diğer Avrupa ülkelerinde de benzer eylemler oldu

İtalya, İspanya ve Yunanistan’da geçen haftalarda vatandaşlar benzer eylemlerle sağlık çalışanlarına şükranlarını ifade etmişti. Fransa’nın başkenti Paris’te de salı akşamı saat 20’de vatandaşlar doktorlar ve sağlık çalışanları için alkış eylemi yaptı. Fransa’da salı öğle saatlerinden itibaren 15 gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Almanya'da hastane çalışanları da sosyal medya üzerinden halka mesaj gönderiyor. Essen Üniversite Hastanesi'nin acil servisinde çalışan ekip üzerinde "Biz sizin için burada kalıyoruz! Sizler de lütfen evde kalın!“ mesajının yer aldığı bir pankartla fotoğraf çektirerek paylaştı. Ekipteki doktorlardan „Doc Caro" olarak da bilinen Carola Holzner fotoğrafa ilişkin "Geri planda herkes katkı sunarsa biz ancak burada cephede savaşabiliriz" diye konuştu. Almanya genelindeki hastanelerden de benzer fotoğraflar paylaşıldı.

dpa /EC, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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