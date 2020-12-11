 Sağlık çalışanları sosyal medyadan isyan etti | TÜRKİYE | DW | 14.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Sağlık çalışanları sosyal medyadan isyan etti

Ağır çalışma koşullarını protesto eden sağlıkçılar seslerini #HepBirlikteArtıkYeterDiyoruz etiketiyle duyurdu. İzin ve istifa haklarını geri isteyen çalışanlar Covid-19’un meslek hastalığı sayılmasını talep etti.

Türkei | Coronavirus Pandemie

Türkiye'de salgınına karşı 9 aydır ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları, Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi; izin, istifa ve tayin haklarının iade edilmesi talebiyle sosyal medyada kampanya başlattı.

Ağır çalışma koşullarını ve fazla mesai ücreti verilmemesini protesto eden sağlık çalışanları tepkilerini Twitter üzerinden başlattıkları #HepBirlikteArtıkYeterDiyoruz etiketiyle paylaştı. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan etiket Twitter’da bir numaralı gündem maddesi oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçen hafta Covid-19'un meslek hastalığı sayılması yönündeki taleplere "vazife malulü sayılıyorlar” diyerek ek bir düzenlemeye gerek olmadığı yönünde açıklama yapmıştı.

 Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türkiye Sağlık Sendikası tarafından bugün yapılan açıklamada, “ ‘Gerek yok,  vazife malulü sayılıyorlar’ gibi beyanların yerine ‘Görevleri nedeniyle covid-19'a yakalanan her kamu çalışanı için bu meslek hastalığıdır. Hayatını kaybeden her çalışanının yakınları da devletimiz tarafından şehit yakını olarak kabul edilecektir’  beyanları sağlık çalışanlarının beklediği, derde derman olacak açıklamalarıdır” ifadesi kullanıldı. Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci imzasıyla yayınlanan açıklamada, “Bu kadar açık ve net bir durum ortada iken sağlık çalışanları için Covid-19'un meslek hastalığı olarak belirlenmesinde bize göre zaruret vardır. Bu hem bir durumun tespiti hem de Covid-19’a yakalanan sağlık çalışanlarının hakları korumak için zorunludur” denildi.

Açıklamada Türkiye'de şimdiye kadar 225 sağlık çalışanının  koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 130 personele de virüs bulaştığı vurgulandı. Sosyal medyadaki kampanyaya destek veren Memur-Sen Konfederasyonu da “Sağlık çalışanları her geçen gün artan iş yükü, istihdam yetersizliği, ücret adaletsizliği ve şiddet nedeniyle tükenme eşiğindeler” paylaşımında bulundu.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ise “Sağlık çalışanları bitmek bilmeyen mesailer ve her geçen gün artan iş yükünden tükenmiş durumdalar” açıklamasında bulundu.

CHP Milletvekili Fikret Şahin de sağlık çalışanlarının taleplerine destek verdi.

Sağlık Bakanlığı geçen Ekim ayında sağlık çalışanlarının istifalarını yasaklamış, yıllık ve ücretsiz izinleri kaldırmıştı. Atama ve tayinlere de ciddi kısıtlamalar getirilmişti.

DW/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Aile hekimlikleri pandemi sürecinden nasıl etkileniyor?

Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına göre, pandemi koşullarında sağlık hizmetlerinin aksamaması için, toplumun sağlık başvurularının büyük bir kısmını karşılayan aile hekimlikleriyle ilgili yeni düzenlemeler şart.  

Sağlık çalışanları için önlem çağrısı

Koronavirüs vakalarının arttığı Türkiye'de sağlık çalışanlarının "tükenmişlik" sınırına geldiği belirtiliyor. Sağlık Emekçileri Sendikası, Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık çalışanları için önlemler alınmasını talep ediyor.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Sağlık çalışanlarından istifa ve izin yasağına tepki  

Enfekte sağlık çalışanı sayısı artıyor  

Benzer içerik

Türkei | Coronavirus Pandemie

"Aşı önemli ama önce ölümleri durdurmak zorundayız" 11.12.2020

Türkiye’de açıklanan resmi Covid-19 verileri hem kafa karışıklığı hem de tartışma yarattı. Peki, bu sayılar gerçeği yansıtıyor mu, Türkiye salgınla mücadelenin neresinde? Halk sağlığı uzmanları değerlendirdi.

Deutschland Politik l Bundestag - Haushaltswoche, Olaf Scholz

Almanya Maliye Bakanı: Firmaları yalnız bırakmayacağız 13.12.2020

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, koronavirüs önlemlerinin sıkılaştırılması nedeniyle zorluk yaşayan firmalar için kapsamlı yardımlar planlandığını açıkladı.

Deutschland München | Coronavirus | Oper, leeres Restaurant

Almanya yeniden "kapanmaya" hazırlanıyor 13.12.2020

Almanya'da koronavirüs vakalarındaki artışın hızının kesilememesi nedeniyle önlemler sıkılaştırılıyor. Çarşamba gününden itibaren yeni kapanma önlemlerinin devreye girmesi bekleniyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Ömer Çelik

Çelik: İranlı siyasetçiler Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken saygılı olmalı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Türkiye ile İran arasında yaşanan şiir krizine ilişkin açıklama yaptı. Çelik "Bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz" dedi.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  