 Sağlıkçılardan önce ünlülere aşı yapılmasına soruşturma | AVRUPA | DW | 04.01.2021

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AVRUPA

Sağlıkçılardan önce ünlülere aşı yapılmasına soruşturma

Polonya'da öncelik sıralamasında olmadıkları halde 18 ünlüye Covid-19 aşısı yapılması tepkilere neden oldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polonya'da aşı kampanyası 27 Aralık'ta başladı

Polonya'da aşı kampanyası 27 Aralık'ta başladı

Polonya'da bazı ünlü kişilere ve siyasetçilere öncelik sıralamasında olmadıkları halde Covid-19 aşısı yapılması, kamuoyunda büyük tepkiye neden olunca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan düzenlemeye göre çoğu Avrupa ülkesi gibi aşılama kampanyasına 27 Aralık'ta başlayan Polonya'da aşı öncelikli olarak sağlık çalışanlarına ve ailelerine yapılması gerekiyor. Henüz sağlık görevlilerinin tamamı aşılanmadan, aralarında milletvekili ve eski Başbakan Leszek Miller'in de bulunduğu şarkıcı, oyuncu ve televizyon sunucusu gibi tanınmış 18 kişilik bir gruba aşı yapıldığı ülke basınına yansıdı.

Olay, 30 Aralık'ta eski Başbakan Miller'in sosyal medya hesabından hastaneden aşı olduğuna ilişkin verilen belgeyi paylaşmasıyla ortaya çıktı.

"Aşı kampanyasına destek vermek için"

Skandalın yaşandığı Varşova Tıp Üniversitesi Hastanesi, ellerinde 450 doz aşı olduğu ve bunlardan 300'ünün çalışanlarına, 132'sinin de çalışanların ailelerine yapıldığını açıkladı. Hastane, kalan 18 aşının ise ülkedeki aşılama kampanyasına destek vermek amacıyla "aşı elçisi" olarak tanınmış kişilere yapıldığını belirtti.

Hükümet Sözcüsü Piotr Muller ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek "Umuyorum ki olayda suçlu olan taraflar bir an önce cezalandırılacaktır" dedi.

İktidar partisi üyelerinin aşı olduğu ortaya çıkmıştı

Polonya'da iktidarda olan Kanun ve Adalet Partisi'nin bazı yerel yöneticilerine de sağlık çalışanlarından önce aşı yapıldığı daha önce ortaya çıkmıştı. Başbakan Mateusz Morawiecki "gerçek bir skandal" diye tanımladığı olayla ilgili Cumartesi günü, "Aşılama sürecinin kurallarına uymak sosyal dayanışma kurallarına saygının bir ifadesidir. Kuralları çiğnemenin meşru bir gerekçesi olamaz" demişti.

Polonya'nın kullanacağı BionTech aşıları 26 Aralık'ta ülkeye ulaştı. Sağlık çalışanlarının ardından ay sonuna kadar öğretmenler ve ordu mensuplarının aşılanması planlanıyor. Daha sonra ise 38 milyonluk ülkenin geri kalanının aşılanmasına başlanacak.

Aşılama sürecinden sorumlu hükümet yetkilisi Michal Dworczyk, şimdiye kadar 50 bin kişiye aşı vurulduğunu ve yılın ilk üç ayında 2,9 milyon kişinin aşısının tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

AFP/GY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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