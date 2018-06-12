Sağ popülistler Endülüs Parlamentosu'nda

Sağ popülist İspanyol partisi Vox ilk kez bir özerk siyasi bölge parlamentosunda temsil edilme hakkını kazandı. Göç karşıtı parti Pazar günkü seçimde 109 üyeli Endülüs Parlamentosu'nda 12 sandalye kazandı. Başbakan Pedro Sanchez liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (PSOE) çıkardığı 33 milletvekili ile bölge parlamentosunda çoğunluğu elde edemedi. Sağ muhafazakâr Halk Partisi (PP) Endülüs Parlamentosu'nda 26 milletvekilliği kazanırken sol protesto ittifakı Podemos 17, liberal Ciudadanos Partisi 21 milletvekili çıkardı. Endülüs on yıllardır Sosyal Demokrat Parti'nin kalesi sayılmaktaydı.

İspanya'nın nüfusu en kalabalık bölgesi olan Endülüs'teki seçim Sosyalist Başbakan Sanchez için test niteliği taşımaktaydı. İşsizlik, yolsuzluk ve göç seçim kampanyasının öncelikli konularını oluşturdu. İspanya şimdiye kadar sağ popülistlerin bir parlamentoda temsil edilmedikleri sayılı Avrupa Birliği ülkeleri arasında yer almaktaydı.

Fransa'dan kutlama mesajı

Seçimden önce, 2013 yılında kurulan ve kaçak göç ile Katalonya'nın bağımsızlığına karşı çıkan Vox partisinin en fazla 5 milletvekilliği kazanacağı tahmin edilmekteydi. Parti Genel Başkanı Santiago Abascal resmi sonuçların açıklanmasının ardından "zafer kazandıklarını" ve "Endülüs'teki 36 yıllık Sosyalist yönetimden kurtulduklarını" söyledi. Fransız sağ popülistlerinin lideri Marine Le Pen Twitter hesabından "dostları Vox'un başarısını" kutladı.

Podemos lideri Pablo İglesias "antifaşizm" uyarısında bulunarak bütün sol partileri "özgürlük, sosyal adalet, kardeşlik ve demokrasiyi savunmak için seferber olmaya" çağırdı. Endülüs bölge yönetiminin başkanı Susana Diaz Sosyalist yönetimin liberal partinin desteğini kaybetmesi üzerine erken seçim ilan etmişti.

DW, Reuters, afp/AG, HT

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