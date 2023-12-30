Riyad'daki krize Atatürk posterleriyle tepki

Riyad'daki Süper Kupa krizinin ardından Suudi Arabistan'ın Ankara ve İstanbul'daki temsilciliklerinin çevresi Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile donatıldı.

Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin iptaline neden olan kulüplerle Suudi Arabistan yetkilileri arasındaki "Atatürk" krizine tepki olarak, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğin in çevresi Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatıldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmaöncesi ısınmak için sahaya çıkacak oyuncuların Atatürk resmi olan tişört giymesine ve takımların Atatürk'ün sözlerinin yer aldığı pankartlar taşımasına Suudi yetkililerce izin verilmemesi üzerine iki kulüp maçı oynamayı reddetmişti.

Olay Türkiye kamuoyunda ve özellikle muhalif siyasi çevrelerde Suudi Arabistan'a yönelik tepki yarattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokak, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatıldı. Mansur Yavaş, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Ankara Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağı bayrağımız ve Atatürk posterleriyle donatıyoruz. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.

Büyükelçiliğin bulunduğu Çankaya ilçesi Turan Emeksiz Sokağı baştan sona Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle doldu. Büyükelçiliğin hemen önüne de aynı şekilde bayrak ve posterler asıldı. Öte yandan, polis büyükelçilik binası çevresinde güvenlik önlemini artırdı. Büyükelçiliğin önünden geçen bazı sürücüler araçlarından İzmir Marşı'nı çalarak Suudi yönetimine tepki gösterdi.

Ankara'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun bulunduğu cadde Atatürk posterleriyle donatıldı Fotoğraf: DHA

"Fahreddin Paşa Sokağı"

İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Akasyalı Sokağın adının Fahreddin Paşa Sokağı olarak değiştirileceğini açıkladı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Hicaz cephesinde görev alan Osmanlı komutanı Fahreddin Paşa, Medine'yi isyancılara karşı savunmasıyla biliniyor. Konsolosluğun bulunduğu sokağa Atatürk posterleri ile Türk bayrakları asıldı.

Dün akşamki krizden bu yana sosyal medyada Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi'nin istifasını talep eden paylaşımları yapılıyor. Dün gece sağlık sorunları yaşayan Büyükekşi'nin isitfa ettiği haberleri ise TFF yetkililerince yalanlandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe ortak karar alarak maça çıkmadı Fotoğraf: DHA

Sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

Diğer yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Süper Kupa kriziyle bağlantılı olarak bazı sosyal medya paylaşımlarının "provokasyon" içerdiğini öne sürerek bunlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, "Provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanının açıklamasından kısa süre sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan incelemeler devam etmektedir. Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir" dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

İletişim Başkanlığı'ndan Süper Kupa'daki krizle ilgili yapılan açıklamada Suudi yetkililerin İstiklal Marşı'nın okunmasına ve Türk bayraklarının kullanılmasına izin vermediği iddiaları yalanlandı. Açıklamada, TFF ve Suudi Arabistan tarafının sahada ve tribünlerde uyulacak kurallara ilişkin 20 Ekim 2023’te bir protokol üzerinde anlaştığı hatırlatıldı. "TFF ve Suudi Arabistan yetkilileri, söz konusu müsabakanın bir millî maç olmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı olması dolayısıyla İstiklal Marşı okunması ve Türk bayraklarının kullanılmasına yönelik uzlaşıya varmışlardır" denilen açıkmada kulüplerin Atatürk tişörtleri ve pankartlarıyla ilgili taleplerinin önceden yapılan protokole eklenmesini istediği ancak bunun Suudi yetkililerce kabul görmediği ifade edildi.



DHA,DW/GY,BÖ

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