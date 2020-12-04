S-400 yaptırımlarını içeren tasarı kabul edildi

Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı (NDAA) ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Kongre'nin diğer kanadı olan Senato'daki oylamanın bu hafta içinde yapılması öngörülüyor.

740 milyar dolarlık tasarı 78'e karşı 335 oyla kabul edilirken Başkan'ın vetosunu aşmak için gerekli üçte ikilik çoğunluğun da üstüne çıkılmış oldu. Trump'ın vetosunu önlemek için Senato'dan da üçte ikilik çoğunluk çıkması gerekiyor. Başkan Trump, tasarının geçmesi durumunda veto edeceğini açıklamıştı.

Sosyal medya devleriyle kavga halindeki Trump, özellikle teknoloji şirketlerine yasal güvenceler getiren maddeye karşı çıkıyor. Almanya ve Afganistan'dan asker çekilmesine kısıtlama getiren madde ve Amerikan iç savaşında köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan Konfederasyon güçlerine bağlı generallerin adını taşıyan askeri üslerin isminin değiştirilmesi de Trump'ın karşı çıktığı maddeler arasında.

Türkiye'ye CAATSA yaptırımları

Tasarı kapsamında, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alan Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) çerçevesinde yaptırım uygulanması da yer alıyor. Tasarıda Başkan Trump, Türkiye'ye karşı CAATSA'da yer alan 12 yaptırımdan en az beşini yürürlüğe sokmaya çağrılıyor.

2017 yılında yürürlüğe giren CAATSA uyarınca S-400'ün satın alınmasında rol oynayan kişilerin ABD'deki banka hesapları ve mal varlıklarının dondurulması, ABD'ye girişlerine yasak getirilmesi ve ABD'deki banka ve kuruluşlarla iş yapmalarının yasaklanması söz konusu olacak.

Tasarıda ayrıca yine CAATSA kapsamında Türk Akım ve Mavi Akım 2 doğal gaz boru hattı projelerine de yaptırım uygulanması talep ediliyor. Rus doğal gazının Mavi Akım 2 ile Baltık Denizi'nden geçerek Almanya'ya ulaşması, TürkAkım ile de Karadeniz ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması öngörülüyor.

DW,dpa/BK,TY

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