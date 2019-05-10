 S-400 iddiası: Türkiye ertelemeyi değerlendiriyor | TÜRKİYE | DW | 13.05.2019

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TÜRKİYE

S-400 iddiası: Türkiye ertelemeyi değerlendiriyor

ABD ile gerginliğe neden olan S-400'lerde erteleme seçeneğinin Ankara tarafından değerlendirildiği öne sürüldü. Reuters, ABD'nin talebi üzerine konuyu Ankara'nın ele aldığını duyurdu.

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Türkiye'nin, ABD'den gelen talep üzerine Rus S-400 füze savunma sisteminin teslimatını alma konusunda erteleme seçeneğini değerlendirdiği belirtildi. Reuters'a konuşan ismi açıklanmayan kaynaklar,  Ankara'nın Washington'dan gelen yeni bir talebi ele aldığını aktardı. Konuya ilişkin Bloomberg'de yer alan haberde ise Ankara'dan geçtiğimiz hafta S-400'lerin alımının 2020 yılına kadar ertelemesinin istendiği belirtildi.

Türkiye yalanlamıştı

Alman Bild gazetesi de Cuma günü yayınladığı haberinde Türkiye'nin ekonomik kriz ve olası Amerikan yaptırımları nedeniyle S-400'lerde geri adım attığını iddia etmişti. Ankara Bild'in iddiasını yalanlamıştı. Gazetenin sorumlu editörlerinden Julian Röpcke'ye Twitter üzerinden verdiği yanıtta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sevgili Julian, Kaynaklarınız yanılıyor. Benden duymuş olun: S-400 alımı bitmiş anlaşmadır" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya ise S-400 füze savunma sisteminin teslimatını Temmuz'da gerçekleştireceğini açıklamıştı.

S-400 gerginliği

NATO müttefiki Türkiye'nin Rusya'ya  füze savunma sistemi satın alma kararı, Ankara ve Washington arasında gerginliğe neden oluyor. S-400'lerin NATO'nun hava savunma sistemine entegre edilemeyeceği endişesiyle ABD bu alıma karşı çıkıyor. ABD'nin Başkan Yardımcısı Mike Pence daha önce yaptığı açıklamada NATO üyesi bir ülkenin Rusya'dan silah alması karşısında "kayıtsız kalmayacaklarını" dile getirmişti.

Ankara'nın Rusya'dan S-400 satın alma planı, bazı Amerikan yaptırımlarını gündeme getirmiş, ABD F-35 uçaklarıyla ilgili tüm eğitim teçhizatının ve diğer malzemelerin Türkiye'ye gönderimini durdurma kararı almıştı.

DW,rtr/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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