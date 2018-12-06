Sırrı Süreyya Önder cezaevine teslim oldu

İstinaf Mahkemesi tarafından, 2013'teki Nevruz mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle aldığı ceza onanan eski HDP'li milletvekili Sırrı Süreyya ÖnderKandıra Cezaevine teslim oldu.

HDP'den yapılan açıklamada, Önder'in Kandıra Cezaevine gitmeden önce şu açıklamayı yaptığı belirtildi:

"Barış ve demokrasi uğruna emek verenler açısından sürpriz olmayan günlerden geçiyoruz. Bu savaş ve hoyratlık kuyusu sanıldığı kadar derin değildir. Yaşananlar iç karartıcı gibi gözükse de güzel günler bütün ülke için çok yakındır aslında. Bizim geleneğimiz, azdan çoğu çıkarabilmenin sayısız örneğiyle bezelidir. Ettiğimiz her laf, yürüttüğümüz bütün çabalar onurumuzdur. Bedel gerekiyorsa ödemek de öyle" dedi ve ekledi "Bütün dostları selam başarı ve dayanışma duygularımla selamlıyorum."

Dava süreci

İstinaf Mahkemesi 4 Aralık'ta, 2013'te İstanbul Zeytinburnu'nda düzenlenen Nevruz mitinginde yaptıkları konuşmalarda "terör örgütü propagandası” yaptıkları gerekçesiyle suçlu bulunan Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in cezalarını onamıştı. Demirtaş 4 yıl 8 ay, Önder ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Daha önce İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin baktığı davada mahkûmiyet kararı oy birliğiyle alınmış, mahkeme ayrıca sanıkların duruşmalarda gözlemlenen olumsuz tutum ve davranışlarından dolayı cezalarında indirim uygulamamıştı.

Eylül başındaki duruşmaya bulunduğu Edirne Cezaevi'nden dijital görüntü sistemi SEGBİS aracılığıyla bağlanan Demirtaş, savunmasında, "Adil yargılama talep ediyoruz. Biz savunmadan kaçmıyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin tanınmış, en aktif siyasetçilerindenim. İki kez cumhurbaşkanı adayı oldum. Ben nerede ne konuşmuşsam noktasından virgülüne kadar arkasındayım” demiş, Önder ise, sözü edilen etkinlikte yaptığı 3 dakikalık konuşmayı duruşma salonunda dinledikten sonra, iddianamede belirtildiği üzere suç unsuru teşkil eden konuşmaları yapmadığını kaydederek suçlamaları reddetmişti.





HDP'den onama kararına tepki

HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yargı, AİHM'in Demirtaş kararını tanımıyorum, işi bitireceğiz” diyen Erdoğan'ın talimatına uymuş, bağımlı olduğunu göstermiştir. Adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” denilmişti.

Kararı Twitter üzerinden değerlendiren Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir de "Beklenen hamle geldi” ifadesini kullanmış ve, "Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in istinafta bekletilen dosyaları AİHM kararından sonra ‘normal olmayan' bir hızda inceleme ile öne alınıp karar verildi. Demirtaş artık hükümlü olduğu için AİHM kararı boşa düştü” demişti.

AİHM kararı sonrası yapılan tahliye başvurusu reddedilmişti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 20 Kasım'da açıkladığı karar ile Demirtaş'ın serbest bırakılması ve tutuksuz yargılanması gerektiğine hükmetmiş, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi ise, AİHM'in kararına rağmen HDP eski eş başkanının tahliye talebini reddetmişti.

Kasım 2016'dan bu yana cezaevinde bulunan Demirtaş hakkında "terör örgütü kurma, yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme” iddialarıyla açılmış davalar bulunuyor.

DW / AÜ,SSB,HT

© Deutsche Welle Türkçe