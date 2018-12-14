 Sırplar Vuçiç′e karşı beşinci kez sokağa çıktı | AVRUPA | DW | 06.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Sırplar Vuçiç'e karşı beşinci kez sokağa çıktı

Üst üste beşinci kez sokağa çıkan 15 bin Sırp, Cumhurbaşkanı Vuçiç'i protesto etti. Göstericiler Vuçiç'i otoriter bir yönetim tarzı izlemek ve sivil topluma baskı uygulamak ile suçluyor.

Belgrad Anti-Regierungsproteste (Reuters/M. Djurica)

Önerdiğimiz linkler

Cumhurbaşkanı Vucic yönetimi altında özgürlüklerinin kısıtlandığını, medyanın denetim altına alındığını ve muhaliflerin seslerinin kısıldığını düşünen binlerce Sırp, Cumartesi akşamı dördüncü defa sokaklardaydı. (30.12.2018)

Sırbistan, Cumhurbaşkanı Vucic'in protesto edildiği gösterilere sahne oluyor. Üçüncü kez düzenlenen gösteriler, muhalefet lideri Stefanovic'in hedef alınmasının ardından başlamıştı. (23.12.2018)

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova ulusal ordusunun kurulması yönündeki yasa tasarısının meclis oylaması öncesinde Kosova’ya uyarıda bulundu. Vucic, ordunun kurulmasını “yeni bir provokasyon” olarak nitelendirdi. (13.12.2018)

Sırbistan'da 15 bin kişi cumartesi günü Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'e karşı protesto gösterisi düzenledi. Böylece hükümet karşıtı gösteriler beşinci haftasına girmiş oldu.

Cumartesi günü Belgrad'da hava muhalefetine rağmen düzenlenen gösteride, eylemciler önce Vuçiç yandaşlarının güdümünde bulunduğu belirtilen devlet televizyonu RTS'in binasına yürüdü. Ardından Cumhurbaşkanlığı binasına yürüyen eylemciler, "Hırsız Vuçiç" sloganları attı.

Aynı gün ülkenin güneyindeki Kragujevac ve kuzeyindeki Novi Sad kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

Protestocuların Vuçiç'in lideri olduğu kabinenin hükümet karşıtlarına karşı uygulanan şiddeti görmezden gelmesi nedeniyle de sokağa çıktığı belirtildi.

Belgrad Anti-Regierungsproteste (DW/D. Dedović)

Sırbistan'da yayın yapan özel televizyon kanalı N1'in aktardığına göre, eylemlerin organizatörlerinden olan Sırp oyuncu Branislav Trifunoviç, "Sırbistan yavaş yavaş uyanıyor, tüm kentler uyanıyor. Giderek daha fazla kişi oluyoruz" diye konuştu.

Beş haftalık protesto serisinin ilki, kasım ayı sonunda Krusevac kentinde solcu lider Borko Stefanoviç'in uğradığı ağır saldırının ardından düzenlenmişti. Faillerin kimliği henüz belirlenemezken gözaltına alınan şüpheliler, birkaç gün önce kanıt eksikliğinden ötürü serbest bırakılmıştı. Cumhurbaşkanı Vuçiç saldırıyı kınamış olsa da muhalefet saldırıdan kendisini sorumlu tutuyor.

dpa,AFP/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Kosovo Security Forces KSF

Sırbistan'dan Kosova'ya askeri müdahale tehdidi 14.12.2018

2008 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan eden Kosova'da meclis, Kosova ordusu kurulmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. NATO bu adımın zamanlamasını eleştirirken Sırbistan'dan müdahale tehdidi geldi.

Serbien Novi Pazar vor Erdogans Besuch

Batı Balkanlar'da ekonomik rekabet kızışıyor 06.10.2018

Batı Balkanlar'da Türkiye, AB, Rusya ve Çin arasındaki ekonomik rekabet kızışıyor. Türk ekonomisindeki kriz tehdidi Türkiye'nin bölgede giderek artan nüfuzunu ve yatırımlarını nasıl etkileyecek? Uzmanlar değerlendirdi.

Flaggen der EU-Mitgliedsländer

AB'den Batı Balkanlara genişleme planı 06.02.2018

Avrupa Birliği, yeni bir genişleme sürecine hazırlanıyor. Batı Balkanlara açılmaya hazırlanan Birlik, 2025 yılına kadar üye sayısını artırmayı hedefliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Frankreich Zusammenstöße bei erneuten «Gelbwesten»-Protesten in Paris (Reuters/G. Fuentes)

Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda

Fransa’da Sarı Yelekliler sekizinci haftada yine sokaklara çıktı. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre ülke genelinde gösterilere yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Başkent Paris'te 34 kişi gözaltına alındı. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  