Sırbistan’dan "Kosova ordusu" uyarısı

Kosova Güvenlik Gücü’nün dönüştürülerek ulusal bir ordu haline getirilmesi için Kosova meclisinde Cuma günü yapılacak oylama öncesinde Sırbistan’dan uyarı geldi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic, Kosova’nın ulusal ordusunu kurmak istemesini "yeni bir provokasyon ve tek taraflı bir önlem” olarak değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler'in Kosova'daki misyonu UNMIK'in direktörü Zahir Tanin ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Vucic, Kosova ordusu fikrinin Sırbistan'da, Kosova'da yaşayan Sırp azınlıkların geleceği konusunda endişe yarattığını belirtti. “Sırbistan barış ve istikrarı korumak için elinden gelenin en iyisini yapacaktır” diyen Cumhurbaşkanı Vucic, oylamada ordunun kurulması kararının çıkması durumunda durumun önemli bir ölçüde kötüleşeceğini belirtti. Vucic, "Savaş çığırtkanlığı yapmayacağız ancak Kosovalı Sırpların tasfiye edilmesine ve aşağılanmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

2008 yılında Sırbistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kosova'da Cuma günkü meclis oturumunda Kosova Güvenlik Gücü'nün kapasitesinin 2 bin 500 askerden 5 bine çıkartılarak profesyonel bir orduya dönüştürülmesi oylanacak. İlk tur oylaması Ekim ayında yapılanve 120 sandalyeli parlamentoda 98 milletvekilinin onayını alan tasarının, Cuma günkü oturumda da bir sorun ile karşılaşmadan kabul edilmesi bekleniyor. Ekim ayındaki oturumda meclisteki 11 Sırp kökenli milletvekili oylamayı boykot etmişti.

Askeri üniforma giyerek başkent Priştine'deki askeri kışlaları ziyaret eden Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, kurulması planlanan ordunun "hiçbir etnik ayırım olmaksızın Kosova’nın bütün toplumlarına, özellikle de Sırplara hizmet vermeye devam edeceğini" söyledi.

ABD ile NATO arasında görüş ayrılığı

Kosova’nın ordu kurma isteği sadece Sırbistan tarafından muhalefet ile karşılanmıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Aralık ayının başında yaptığı açıklamada Kosova Güvenlik Gücü'nün orduya dönüştürülme adımının "kötü bir zamanlamada” atıldığını, birçok NATO müttefikinin tavsiyesine aykırı olduğunu ve Kosova’nın Avrupa Birliği ile NATO'ya üyelik hedefini olumsuz etkileyebileceğini belirtmişti.

Stoltenberg’ın ardından bir açıklama yapan ABD’nin Priştine Büyükelçisi Philip Kosnett ise, Kosova Güvenlik Gücü’nun orduya dönüştürülmesinin "olumlu bir adım” olduğunu söylemişti.

Kosova'da tatbikatlar

Kosova ile Sırbistan arasında, planlanan ordu üzerinden gerilim devam ederken Perşembe günü Kosova Güvenlik Gücü ülkenin güneyinde tatbikat yaptı. NATO'ya bağlı KFOR barış gücünün askeri araçlardan oluşan bir konvoyu ülkenin kuzeyine konuşlandırması da Sırplar arasında gerginliği artıdı. Konuyla ilgili açıklama yapan KFOR sözcüsü Vincenzo Grasso, bunun "rutin bir tatbikat” olduğunu belirterek "Bu sıradan bir eğitim, bir tatbikat. Bizim tezkeremizde belirtildiği üzere KFOR askerlerinin Kosova’nın her yerine hızlı bir şekilde konuşlandırılabilmesi için bir eğitim” açıklaması yaptı.

2008 yılında bağımsızlığını ilan eden 1,8 milyon nüfuslu Kosova'da hâlâ güvenliği NATO güçleri sağlıyor. ABD önderliğindeki NATO'nun Kosova'da 4 bin askeri bulunuyor.

DW,AP,AFP/DÇÜ,BK

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