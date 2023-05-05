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Fotoğraf: Armin Durgut/AP/dpa/picture alliance
SuçSırbistan

Sırbistan'da silahlı saldırı: 8 ölü, 13 yaralı

40 dakika önce

Sırbistan, Çarşamba günü bir ilkokulda düzenlenen 9 kişinin öldüğü saldırının ardından Perşembe akşamı yeni bir saldırıyla sarsıldı. Silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

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Sırbistan’da, Çarşamba günü bir ilkokulda düzenlenen, 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının yankıları sürerken, Perşembe akşamı başkent Belgrad'ın yaklaşık 60 kilometre güneyinde, Mladenovac şehri yakınlarında başka bir saldırı düzenlendi.

Dubona köyünde, seyir halindeki bir araçtan otomatik tüfekle etrafa ateş açılması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Olay sonrasında kaçan saldırganı yakalamak için başlatılan geniş çaplı operasyon sabahın erken saatlerine kadar sürdü. Emniyet güçleri 21 yaşındaki saldırganın yakalandığını duyurdu.

Sırbistan İçişleri Bakanı Bratislav Gasic, saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirdi. 

Sırbistan'da 3 Mayıs'ta 13 yaşındaki bir öğrenci, sekiz çocuğu ve bir güvenlik görevlisini vurarak öldürdü.
Sırbistan'da 3 Mayıs'ta 13 yaşındaki bir öğrenci, sekiz çocuğu ve bir güvenlik görevlisini vurarak öldürdü. Fotoğraf: Zorana Jevtic/REUTERS

Sırbistan'da okula silahlı saldırı

Sırbistan Çarşamba günü de Belgrad'daki bir okula düzenlenen silahlı saldırıyla sarsılmıştı. 13 yaşındaki bir öğrenci, okuldaki sekiz çocuğu ve bir güvenlik görevlisini  öldürmüştü.

Olay sonrasında ülkede üç günlük yas ilan edilirkeni, kendini ihbar eden saldırgan polise verdiği ifadesinde olayı aylardır planladığını söyledi.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, saldırgan 13 yaşında olduğu için cezai sorumluluğu bulunmadığı ve psikiyatrik tedavi göreceği açıklandı.

AFP,dpa/MK,HT

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