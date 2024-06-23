Sırbistan Ukrayna'ya cephane satıyor iddiası

Rusya'nın Balkanlardaki geleneksel dostu Sırbistan'ın, iki yılı aşkın süredir Ukrayna'ya cephane sattığı öne sürüldü. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise Kiev'e doğrudan böyle bir ihracatta bulunmadıklarını ifade etti.

Rusya ile tarihi bir yakınlığı olan Sırbistan'ın, Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Ukrayna'ya cephane sattığı öne sürüldü.

Sırp medyasının, İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times'ın hafta sonu baskısında yayınlanan ilgili bir habere dayandırdığı haberlere göre Belgrad, Kiev'e geçen iki yıldan uzun sürede, toplam değeri yaklaşık 800 milyon euro olan cephane satışında bulundu. Söz konusu haberler, geleneksel olan Moskova ile iyi ilişkiler içinde olan Sırbistan'da büyük tartışma yarattı.

Sırp medyasının haberlerinde, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, silah ihracatı miktarını doğruladığı ancak Kiev'e doğrudan satış yapıldığı yönündeki haberlerin yalan olduğu söylediği aktarıldı. Buna göre Vucic, cephanenin ABD, İspanya ve Çekya gibi müttefik ülkelere satıldığını ve bu ülkelerin daha sonra söz konusu cephaneyi ne yapacaklarına kendilerinin karar verdiğini dile getirdi.

Bazı siyaset bilimciler, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ikili bir yol izlediğini ve bir yandan ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) üye olması için çaba sarfederken, diğer yandan Çin ve Rusya ile iyi ilişkiler içinde olduğunu belirtiyor. Çok sayıda AB ülkesi de söz konusu siyaset bilimciler tarafından, Sırbistan'ın bu tavrına göz yummakla suçlanıyor.

Belgrad, Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Avrupa'nın Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlara katılmayı reddediyor. Vucic, ülkesinin bu tavrı ile ilgili yaptığı son açıklamada, "Bizim hem Kiev'de hem de Moskova'da dostlarımız var. Onlar bizim Slav kardeşlerimiz" ifadelerini kullandı.

KNA / ET,JD

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