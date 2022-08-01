Sırbistan-Kosova krizinde AB devrede

Avrupa Birliği (AB), Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginliğin yeniden tırmanması üzerine tarafları Brüksel'de düzenlenecek bir kriz toplantısına davet etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözcüsü Pazartesi günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, istişarelerde bulunmayı ve bu tür gerginliklerin tekrarlanmasını önlemeyi amaçladıklarını kaydetti. Sözcü, anlaşmazlıkların sadece diyalog ve müzakerelerle çözüme kavuşturulabileceğini ifade etti.

Sözcü AB'nin davetinin, Kosova'nın Borrell ve ABD'nin talebi üzerine Sırplara yönelik tartışmalı seyahat kurallarını askıya almayı kabul etmesi üzerine gerçekleştiğini aktardı. Kosova, AB ve ABD'li diplomatların devreye girmesiyle pazartesi günü başlatılması öngörülen seyahat uygulamalarını bir ay ertelediğini duyurmuştu.

Kosova'nın Sırplara yönelik uygulamayı planladığı yeni seyahat kurallarına göre, sınır geçiş noktalarında bundan böyle Sırp kimlik belgeleri geçerli olmayacak. Sırplar ayrı bir seyahat belgesi ile Kosova'ya seyahat edebilecek. Ayrıca Sırp plakalı araçlarla Kosova'ya geçmek de özel izne tabi olacak. Kosovalı yetkililer uygulamayı, Sırp makamlarının Kosova vatandaşlarından benzer belgeler istemeleri nedeniyle başlattıklarını belirtiyor.

Yollar ağır araçlarla trafiğe kapatılmıştı Fotoğraf: Fatos Bytyci/REUTERS

Gerilim dün tırmanmıştı

Planlanan yeni düzenlemeye misilleme olarak militan Sırplar Pazar günü Kosova'nın ağırlıklı olarak Sırpların yaşadığı kuzeyinde ağır iş makineleriyle barikatlar kurmuş, ayrıca Kosova emniyeti, radikal grupların sınır bölgesinde Kosova polisine ateş açtığını ancak kurşunların polislere isabet etmediğini bildirmişti. Polis, ayrıca dört Kosova vatandaşının, ülkenin kuzeyinde militan Sırplar tarafından alıkonularak kötü muameleye maruz bırakıldıkları gerekçesiyle şikayette bulunduğunu kaydetmişti.

Borrell'in söszcüsü Pazartesi günü taraflara çağrı yaparak, sakin olunması, bölgesel istikrar ve güvenliği tehdit eden, vatandaşların serbest dolaşımını engelleyen tüm önlemlerin geri alınmasını istedi. Sözcü, Avrupa Birliği ve üye devletlerin olayları ve gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği uzun bir süredir Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginliğin giderilmesine yönelik girişimlerde bulunuyor.

Günümüzde nüfusunun neredeyse tamamını Arnavutların oluşturduğu Kosova, 1999'da NATO'nun desteğiyle Sırbistan'dan ayrıldı ve 2008'de bağımsızlığını ilan etti.

Almanya ve Türkiye de dahil olmak üzere 100'den fazla ülke Kosova'nın bağımsızlığını tanıdı. Ancak Sırbistan, Rusya ve Çin'in yanı sıra 5 AB ülkesi Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor.

Brüksel'de yapılacak toplantının tarihi henüz açıklanmadı.

dpa/TY,BK