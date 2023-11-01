Sınır Tanımayan Gazeteciler'den UCM'ye savaş suçu şikayeti

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Filistin ve İsrail’de gazetecilere yönelik savaş suçu işlendiğini savundu. RSF bu suçları Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) taşıdığını belirterek, suç duyurusunun Gazze’de sivillerin yaşadığı bölgelerde İsrail bombardımanlarında öldürülen sekiz Filistinli gazeteci ve 7 Ekim’de Hamas saldırılarını haberleştirirken öldürülen İsrailli gazeteci hakkında olduğunu kaydetti.

RSF’nin açıklamasında Gazze’deki Filistinli gazetecilerin İsrail’in iddia ettiği gibi askeri hedeflere yönelik saldırıların kurbanı olsalar dahi; saldırıların sivillere açıkça aşırı ve orantısız zarar vermesi itibarıyla Roma Tüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçu teşkil ettiği belirtildi. İsrailli gazetecinin ölümünün de Cenevre Sözleşmesi hükümlerine göre korunan bir şahsın kasten öldürülmesi nedeniyle yine savaş suçu kapsamına girdiği savunuldu.

Suç duyurusunda UCM savcısından 7 Ekim’de Hamas’ın saldırısıyla başlayan çatışmalarda öldürülen ve RSF’nin elindeki son verilere göre sayıları 34’ü bulan gazetecilerin tamamının ölümünün soruşturulması da talep edildi.

İsrail-Lübnan sınırının Lübnan tarafındaki İsrail saldırısında Reuters kameramanı İssam Abdallah hayatını kaybetmiş, RSF gazetecilerin bilerek hedef alındığını açıklamıştı. Fotoğraf: Houssam Shbaro/Anadolu/picture alliance

"Savcı soruşturmaya öncelik vermeli"

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, "Özellikle Gazze’de gazetecileri hedef alan uluslararası suçların boyutu, ciddiyeti ve yinelenen doğası UCM Savcısının öncelemesi gereken bir soruşturmayı gerekli kılmakta. 2018’den beri bu yönde çağrıda bulunuyoruz. Şu anda yaşanan trajik olaylar da UCM’nin harekete geçmesinin ne derece acil olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. Deolire, daha önce yaptığı açıklamada da yabancı ajansların çalışanlarının güvenliğini garanti edemeyeceğini açıklayan İsrail’in yaklaşık iki haftadır bölgeden görüntülerin yayılmaması için mümkün olan her şeyi yaptığını söylemişti.

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) bölgede şu ana kadar en az 31 gazetecinin öldürüldüğünü, öldürülen gazetecilerden 26’sının Filistinli, dördünün İsrailli, birinin de Lübnanlı olduğunu açıklamıştı.

DW/SÖ,HT

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