 Sınır Tanımayan Doktorlar: Türkiye ile mülteci mutabakatı başarısız oldu | AVRUPA | DW | 22.11.2019

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AVRUPA

Sınır Tanımayan Doktorlar: Türkiye ile mülteci mutabakatı başarısız oldu

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü AB'den sığınmacı politikasını radikal bir biçimde değiştirmesini talep etti. Örgüt, Türkiye ile AB arasındaki mülteci mutabakatının da "başarısız olduğunu" savundu.

Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında yaklaşık 14 bin kişi kalıyor

Midilli Adası'ndaki Moria sığınmacı kampında yaklaşık 14 bin kişi kalıyor

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü Başkanı Hristos Hristo Cuma günü Yunanistan’ın başkenti Atina’da yaptığı açıklamada Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki "Sığınmacı mutabakatının imzalanmasından dört yıl sonra Yunan adalarında 35 bin kişi tamamen kaos içinde ve onurdan uzak bir biçimde yaşıyor" dedi.

Midilli ve Sisam adalarına düzenlediği ziyaret sonrasında bir açıklama yapan Hristo, Yunan adalarındaki durumun dünyanın en kötü kamplarıyla karşılaştırılabilir olduğunu söyledi.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mülteci mutabakatının da "başarısız olduğunu" savunan Hristo, bu mutabakatta ısrar etmek yerine, insanlara yönelik bu tavrın son bulması gerektiğine işaret etti. Yaşananların Avrupa Birliği'nin savunduğu insanlık ile uzaktan yakından ilgisi olmadığını belirten Hristo kampların derhal kapatılması ve sığınmacıların Avrupa anakarasına taşınması gerektiğini söyledi.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü Başkanı Hristo, sığınmacı kamplarındaki durumu eleştirdi

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü Başkanı Hristo, sığınmacı kamplarındaki durumu eleştirdi

İşkence mağdurlarının, psikolojik hastaların ve çocukların yeterince bakım görmediğini belirten Hristo sığınmacıların bir kısmının iki yıldır plastik brandalar altında yaşadığını söyledi. Sınır Tanımayan Doktorlar Başkanı Hristo "Oradaki insanlara yardım edilmemekle kalınmıyor aynı zamanda durumları da daha kötüleşiyor" dedi.

Yunan hükümetinin adalarda kapalı merkezler oluşturma planını da eleştiren doktor "Bunlar er ya da geç cezaevi olacak" diye konuştu. Binlerce sığınmacının Yunanistan ana karasına taşınmasının da durumu düzeltmeyeceğini belirten Hristo "Orada da yeterli, uygun konaklama yerleri bulunmuyor" dedi. Yunan makamları yıl sonuna kadar 20 bin sığınmacıyı ana karaya taşımayı hedefliyor.

dpa/EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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