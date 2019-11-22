 Sınır Tanımayan Doktorlar: Mülteci mutabakatı gerçeklikle örtüşmüyor | AVRUPA | DW | 27.11.2019

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AVRUPA

Sınır Tanımayan Doktorlar: Mülteci mutabakatı gerçeklikle örtüşmüyor

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, Yunan adalarındaki sığınmacıların durumunun olumsuzluğuna dikkat çekerek, bu kampların derhal boşaltılmasını talep etti.

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Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü Yunan adalarında sığınmacıların içinde bulundukları insanlık dışı koşullara dikkat çekerek Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki anlaşmayı ve AB’nin sığınmacılara yönelik politikalarını sert biçimde eleştirdi. 

Örgütün danışmanlık görevini yürüten Reem Mussa, 2016 yılında varılan Türkiye-AB mülteciler mutabakatının, durumları ivedilik arz eden insanların haklarının sistematik olarak ihlaliyle sonuçlandığı eleştirisinde bulundu. Mussa, "Artık AB politikacılarının anlaşmanın mantığının Avrupa’ya gelen insanların gerçekliğiyle örtüşmediğini kabul etme zamanları geldi" diye konuştu.

"Bu koşulları Avrupa'da görmek inanılır gibi değil"

Örgüt başkanı Christos Christou ise Brüksel’de yaptığı açıklamada, "Bu siyasete ve Yunan adalarında çekilen acılara son verilmesini ve aşırı kırılgan durumdaki insanların buradan tahliye edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Christou, AB’nin önde gelen siyasilerinin buradaki insanların mağduriyetini normal ve meşru göstermelerine de tepki gösterdi. Geçen hafta Midilli’deki kampları ziyaret ettiğini aktaran Christou AB’li siyasetçilere yönelik kaleme aldığı mektupta, adalardaki durumun savaş ya da doğal afet bölgelerini andırdığını kaydetti. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü başkanı, Yunan adalarındaki sığınmacıların durumunun son aylarda radikal bir biçimde kötüleştiğini belirterek "Böyle koşulları -güvenli olduğu varsayılan bir kıta olan- Avrupa’da görmek ve bilinçli politik kararların sonucu olduklarını bilmek inanılır gibi değil" diye konuştu.

Yunanistan sığınmacı politikalarını sertleştiriyor

Örgüt adına daha önce Midilli Adası'nda proje koordinatörlüğü görevini yürütmüş olan Caroline Willemen ise, "Midilli’de gördüklerim beni üzüyor, kızdırıyor ve utandırıyor" diye konuştu. Willemen, hasta çocukların çadırlarda yaşamak zorunda kaldığını ve post travmatik bozukluklardan muzdarip sığınmacıların 50 kişiyle aynı konteynerlerde kaldıklarını aktardı.

Türkiye'den Yunan adalarına geçenlerin sayısında son aylarda büyük artış yaşanıyor. Bu ay bir hafta içinde yaklaşık 3 bin kişinin Midilli, Sakız ve Samos adalarına geldikleri kaydedilmişti. Yunan adalarındaki toplam göçmen sayısı ise Atina’nın verilerine göre 39 bini buluyor.

DW,AFP /SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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