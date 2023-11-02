MSF: Gazze'den çıkamayan 20 binden fazla yaralı var

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Refah Sınır Kapısı’nın yaralılara ve yabancı ülke vatandaşlarına açılmasına ve Mısır tarafına geçişler olmasına rağmen hâlâ 20 binden fazla yaralının Gazze Şeridi’nden çıkamadığını açıkladı. Bir kısım ağır yaralının ve 22 uluslararası MSF çalışanının sınır kapısından geçtiğini belirten örgüt açıklamasında, "Ne var ki, Gazze’de hâlâ ablukadan dolayı sağlık hizmetlerine ancak sınırlı erişimi olan 20 binden fazla insan var" ifadesini kullandı.

Gazze’den ayrılmak isteyenlere daha fazla bekletilmeden izin verilmesi gerektiğini savunan MSF, bu kişilerin geri dönüşlerine de olanak tanınması gerektiğini ifade etti. Açıklamada, MSF’nin Filistin personelinin hâlâ bölgede hizmet verdiği kaydedilerek, bir başka uluslararası ekibin de "koşullar izin verir vermez" bölgeden ayrılan ekibin yerini almak için beklediği ifade edildi.

Yaralılar Mısır’daki sahra hastanesine taşınıyor

Fransız haber ajansı AFP, Çarşamba günü Gazze’nin güney sınırından ayrılan ve yaralıları Mısır tarafında kurulan sahra hastanelerine götüren ambulanslar görüldüğünü bildirdi. Mısırlı yetkililer, Refah Sınır Kapısı’ndan yabancı vatandaşlığa ya da çifte vatandaşlığa sahip 335 kişinin yanı sıra 76 ağır yaralı ve hastanın geçtiğini doğruladı.

Refah Sınır Kapısı'ndan yabancı vatandaşlığı bulunanların ve yaralıların geçişine izin verileceği açıklanmıştı. Fotoğraf: Fatima Shbair/AP/picture alliance

Birleşmiş Milletler ve diğer insani yardım örgütleri, 2 milyon 400 bin nüfuslu Gazze Şeridi’nde gıda, yakıt ve ilaç eksikliğinde emsalsiz bir felaket yaşandığına dikkat çekiyor.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail bombardımanında hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 786’ya çıktığını açıklamıştı. Bakanlığın verilerine göre öldürülenlerin 3 bin 648’i çocuk.

AFP,Reuters/SÖ,HT

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