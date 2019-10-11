 Sınır Tanımayan Doktorlar çalışanı Suriye′de öldü | DÜNYA | DW | 02.03.2021

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DÜNYA

Sınır Tanımayan Doktorlar çalışanı Suriye'de öldü

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünün bir çalışanı, Suriye'deki bir sığınmacı kampında bilinmeyen bir sebepten öldü. Bir MSF çalışanın 4 yaşındaki kızı da aynı kamptaki yangında hayatını kaybetti.

Suriye'deki El Hol kampı

Suriye'deki El Hol kampı

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü (MSF), bir çalışanının, Suriye'nin kuzeydoğusundaki El Hol sığınmacı kampında öldüğünü duyurdu.

Örgüt, söz konusu çalışanının geçen hafta Çarşamba günü erken saatlerde kamptaki bir çadırda hayatını kaybettiğini belirtti.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün sözcüsü Will Turner, "Şu an hâlen bu ölümün tam olarak hangi koşullarda gerçekleştiğini belirlemeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bu olaydan üç gün sonra da aynı kamptaki bir düğün sırasında çıkan yangında üç MSF çalışanın yaralandığı açıklandı.

İsviçre merkezli MSF, kaza sonucu çıkan yangında, çalışanlarından birinin 4 yaşındaki kızı dâhil yedi kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Uluslararası topluma çağrı

Örgüt, olaylardan ötürü büyük bir şok ve üzüntü içinde olduklarını ifade ederken kamp sakinlerinin güvenliğine dair "derin endişelerini" bildirdi.

Kamptaki güvenlik koşullarının bu yıl kötüleştiğini belirten MSF, Ocak ayından beri 30'dan fazla kişinin silahla öldürüldüğünü ya da kaza sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti.

Örgüt, uluslararası toplumu, kamp sakinlerinin güvenliği için sorumluluk alıp çözüm üretmeye çağırdı.

MSF, kampa sunduğu sağlık hizmetlerini de geçici olarak durdurdu.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Suriye'deki en büyük sığınmacı kampı olan El Hol'da 60 bini aşkın kişi kalıyor. Bu kişilerin yüzde 80'inden fazlası kadın ve çocuk. Ayrıca geçmişte ya da hâlen IŞİD destekçisi olan binlerce kişi de bu kampta yaşıyor.

DW,dpa/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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