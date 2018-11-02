 Sıla′nın kadına şiddet davasında ilk duruşma | TÜRKİYE | DW | 07.03.2019

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TÜRKİYE

Sıla'nın kadına şiddet davasında ilk duruşma

Şarkıcı Sıla'nın eski erkek arkadaşı Ahmet Kural'a kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle açtığı davada ilk duruşma yapıldı.

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Sanatçı Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla Gençoğlu arasında yaşanan tartışmaya ilişkin İstanbul 60'ıncı Asliye Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden bir gün önce görülen duruşmada mahkeme tarafların ifadelerini dinledi. Sıla Gençoğlu, mahkemeye eski erkek arkadaşı Ahmet Kural tarafından kıskançlık krizi sonucu şiddet gördüğünü söyledi. Sıla, yaşadıklarını "Yaklaşık bir saat sürdü. Düzenli bir dayak, 'dinlenik' bir dayak yedim. Yani ara ara devam eden bir dayaktı. İdrarımdan kan geldi" sözleri ile anlattı. 

Tutuksuz yargılanan oyuncu Ahmet Kural ise savunmasında "Üzerime zorla yapıştırılmak istenen 'kadına şiddet uygulayan adam' yakıştırmasını reddediyorum. Ben şiddet uygulamadım" ifadelerine yer verdi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu başta olmak üzere çok sayıda kadın örgütü duruşmayı izledi.

Davada bir sonraki duruşma 22 Nisan'da yapılacak. Suçlu bulunursa Kural'ın beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

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Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na fiziksel şiddet uygulamakla suçlanan oyuncu Ahmet Kural, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermeye çağrıldı. Kural'dan şikâyetçi olan Gençoğlu'na sosyal medyadaki destek sürüyor. (02.11.2018)

Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu oyuncu Ahmet Kural savcılıkta ifade verdi. Kural’ın "iftiraya uğradığını" söylemesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. (05.11.2018)

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikâyetçi olduğu oyuncu Ahmet Kural hakkındaki iddianame tamamlandı. Kural için 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis istendi. (19.12.2018)

Medyatik dava kadına şiddeti gündeme taşıdı

Sıla Gençoğlu'nun mahkemeye yaptığı başvuru, kadına yönelik şiddeti Türkiye'nin gündemine taşıyan emsal bir davaya dönüştü.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, Sıla'nın açtığı davanın ardından mağdur kadınlar tarafından acil yardım hatlarına yapılan başvurunun arttığına dikkat çekti. AFP'ye konuşan Güllü, artık daha fazla kadının kendilerini şiddete karşı koruyan hak ve yasalar hakkında bilgi sahibi olduğunu söyledi. 

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre 2018 yılında Türkiye'de 440 kadın cinayete kurban gitti. 2012 yılında bu rakam 210'ydi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise dün yaptığı açıklamada resmi rakamların 2016'ya kıyasla kadın cinayetlerinde düşüş olduğunu söylemişti. Soylu, "Türkiye'de polis ve jandarma bölgesinde, 6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlenen kadın cinayeti sayıları 2016'da 301; 2017'de 350; 2018'de 281 olarak gerçekleşmiştir. Cinayetlerin en çok işlendiği mekan, yüzde 72,8'le kadının kendi evidir" demişti. Soylu, 2018'in ilk 10 ayında 96 bin 417 kadının şiddet gördüğünü açıklamıştı.

Türkiye, "İstanbul Sözleşmesi" olarak da bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nde imzası bulunan ülkeler arasında yer alıyor.

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Nevşin Mengü ile Bire Bir'in konuğu Nazan Moroğlu

AFP,İHA/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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Kadına şiddetin önüne geçilemiyor  

Nevşin Mengü ile Bire Bir'in konuğu Nazan Moroğlu  

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