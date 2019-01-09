 Sığınmacıların yaş tespitinde ultrason yöntemi | ALMANYA | DW | 10.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Sığınmacıların yaş tespitinde ultrason yöntemi

Almanya'da genç sığınmacıların gerçek yaşının tespit edilmesi amacıyla ultrasonun kullanıldığı proje başlatıldı. Sağlık Bakanı Spahn, projeye destek verdi.

Deutschland Migration junge Männer aus Eritrea (picture-alliance/dpa/M. Schutt)

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn genç sığınmacıların yaşının belirlenmesinde ultrason tekniğini kullanma imkânının test edildiğini açıkladı. Spahn Neue Westfaelische gazetesine verdiği demeçte, "Hekimlerin genç göçmenlerin yaşının röntgenle belirlenmesinde çekingen davranmalarını anlayışla karşıladığını" ancak "gerçek yaşın iltica işlemleri ve muhtemel adli kovuşturmalar için de gerekli olduğunu" söyledi. Bakan yaş testi için bedene en az zarar veren yöntemi bulmak zorunda olduklarını sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanı Jens Spahn

Sağlık Bakanı Jens Spahn

Jens Spahn Almanya Sağlık Bakanlığı'nın genç yetişkinlerinin yaşının ultrasonla tespit edilip edilemeyeceğini araştıran Fraunhofer Enstitüsü ile Saarland Üniversitesi tarafından yürütülen projeyi desteklediğini belirtti. Almanya Sağlık Bakanı, 2020 yılında sonuçlanmasını bekledikleri araştırma çalışmalarına bir milyon Euro ayırdıklarını ve "hekimlerin de onaylayabilecekleri bir yöntem bulmak zorunda olduklarını" söyledi.

Konu cinayetle gündeme geldi

2017 yılının aralık ayında Almanya'nın Kandel kasabasında meydana gelen kanlı olay üzerine genç sığınmacıların gerçek yaşının belirlenmesiyle ilgili tartışmalar alevlenmişti. Afgan olduğu tahmin edilen bir genç 15 yaşındaki eski kız arkadaşını öldürmekten suçlu bulunarak 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Abdul D. Adlı fail 2016 yılında tek başına Almanya'ya gelmiş ve 15 yaşında olduğunu bildirmişti. Ancak gencin yaşını düşük gösterdiği şüphesi üzerine gencin yaşının cinayet sırasında 17,5, muhtemelen de 20'nin üzerinde olduğuna dair bilirkişi raporu hazırlanmıştı. Ceza mahkemesi yaşı yüzde yüz tam olarak tespit edilemeyen sanığın gençlik ceza hukukuna göre yargılanmasına karar vermişti.

DW, kna, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Dünya üzerinde sığınmacı çocuk sayısında rekor

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) dünya genelinde çatışmalardan kaçan 30 milyon çocuk ve genç sığınmacı var. (20.06.2018)  

Berlin’de evsize yönelik saldırıya hapis cezası

Berlin’de sokakta yaşayan bir evsize saldırı düzenleyen sığınmacı gençlerin davasında karar açıklandı. Berlin Eyalet Mahkemesi 21 yaşındaki bir sığınmacıyı 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. (13.06.2017)  

Almanya'nın yalnız çocuk sığınmacıları

Savaş ve kriz bölgelerinden Almanya'ya kaçan reşit olmayan yaştaki sığınmacıların sayısı açıklandı. Gençlik dairelerinin hiç olmadığı kadar fazla sığınmacı çocuğa baktıkları bildiriliyor. (02.08.2016)  

Benzer içerik

Deutschland Symbolbild Datendiebstahl

SZ: Almanya'da veri güvenliğinin olmadığı görüldü 09.01.2019

Almanya’daki veri hırsızlığı skandalı ve bir sağ popülist milletvekiline fiziki saldırıda bulunulması Alman basınından seçtiğimiz yorumların konularını oluşturuyor.

Pflege Alter Pflegedienst Deutschland

Türkiye ile Almanya arasında "bakım anlaşması" önerisi 24.12.2018

KRV eyaleti Uyum Müsteşarı Güler, Almanya’da bakım sigortası ödeyen Türk göçmenlerin Türkiye’de de bakım hizmetlerinden yararlanabilmeleri için Ankara ile Berlin arasında ikili anlaşma imzalanması çağrısı yaptı.

Symbolbild deutsche und türkische Fahnen nebeneinander

Ankara-Berlin hattında "uyum" işbirliği 18.12.2018

Almanya'nın uyumdan sorumlu devlet bakanı Annette Widmann-Mauz, göç ve entegrasyon konusunda Türkiye ile işbirliğini geliştirmeye kararlı olduklarını söyledi. Alman bakan, "Kadın göçmenler önceliğimiz" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Belgien Brüssel Flughafen Streik Aviapartner (Reuters/E. Vidal)

Almanya'da havalimanlarında uyarı grevi

Almanya'da Stuttgart, Düsseldorf ve Köln/Bonn havalimanlalarında bugün uyarı grevi yapılacak. Grev nedeniyle uçuşlarda gecikme ve iptaller gündemde. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'teki seçimlerde 17 kadın Meclis'e girdi. Türkiye o dönem meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinci sıradaydı. Şimdi ise 118. sırada. 