 Sığınmacıları kurtaran kaptanın gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor | AVRUPA | DW | 01.07.2019

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AVRUPA

Sığınmacıları kurtaran kaptanın gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor

Sea-Watch 3 gemisi ile sığınmacıları kurtaran kaptan Carola Rackete'nin gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. Destek için başlatılan kampanyada toplanan bağış miktarı ise 1 milyon euroyu geçti.

Carola Rackete

Carola Rackete

Almanya merkezli insani yardım örgütü Sea-Watch’a ait geminin kaptanı Carola Rackete’nin İtalya'da gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

İtalya açıklarında denizden kurtardığı 41 sığınmacı ile Lampedusa limanına izinsiz yanaşan Sea-Watch 3 adlı yardım gemisinin kaptanı Rackete yasa dışı göçe yardım ve İtalya karasularını ihlal etmekle suçlanıyor. Rackete, Cumartesi gecesi yasak olmasına rağmen yanaştığı Lampedusa limanında İtalyan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Rackete'nin Sicilya’da hakim karşısına çıkartılması bekleniyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier İtalyan makamlarını eleştirerek, "İnsan hayatını kurtaran suç işlemiş olamaz" dedi. Limanlara bir geminin ne zaman yanaşıp yanaşmayacağına ilişkin yasal düzenlemelerin olabileğini ifade eden Steinmeier, "Ancak İtalya herhangi bir ülke değil. İtalya AB'nin tam merkezinde, AB'nin kurucusu ülkesidir. O yüzden İtalya gibi bir ülkeden daha farklı davranmasını bekleyebiliriz" diye konuştu.

Yeşiller Eşbaşkanı Annalena Baerbock ise Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a çağrı yaparak, Rackete için devreye girmesini istedi.

Fransa hükümetinden yapılan açıklamada da, Roma'nın "Panik ve korku stratejisi" ile hareket ettiği eleştirisinde bulunuldu. Fransa Hükümet Sözcüsü  Sibeth Ndiaye LCI televizyonuna yaptığı açıklamada, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin sığınmacı krizini istismar ettiğini ileri sürdü. Sözcü, Salvini'nin Fransa'ya yönelik "Dayanışma göstermiyor" şeklindeki ithamlarını geri çevirerek, İtalya'nın sığınmacı krizi bağlamında AB'den yaklaşık bir milyar euro destek aldığını belirtti. 

1 milyon eurodan fazla bağış toplandı

İtalya açıklarında zor durumdaki sığınmacıları idaresindeki Sea-Watch 3 adlı yardım gemisine alarak, Lampedusa limanına izinsiz yanaşan kaptan Carola Rackete'ye destek vermek amacıyla düzenlenen bağış kampanyasına katılım sürekli artıyor. Pazartesi sabahına kadar yapılan bağış miktarının 1 milyon euro'yu geçtiği belirtildi.

Bağış kampanyasını Alman moderatörler komedyen Jan Böhmermann ve Klaas Heufer-Umlauf, Sea Watch’un acil yardım ekibi ve tutuklanan kaptanları Rackete için başlatmışlardı. Kampanya sosyal medyada duyulduktan sonra büyük ilgi görmüştü. Pazar gününe kadar yapılan bağış 687 euro'yu bulmuş, bağışçıların sayısı ise 25 bini aşmıştı. İtalya'da da yürütülen benzer bir kampanyada bugüne dek 410 bin euro toplandı.

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"Eğer çocuklar gömülüyorsa bir şeyler yanlış demektir"

DW,dpa,rts,afp/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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"Eğer çocuklar gömülüyorsa bir şeyler yanlış demektir"  

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