Sığınmacı teknesi battı: 61 ölü

Libya açıklarında sığınmacıları taşıyan bir teknenin batması sonucu en az 61 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Libya açıklarında sığınmacıların bulunduğu bir teknenin batması sonucu en az 61 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

IOM, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada Libya’nın başkent Trablus'a 110 kilometre mesafedeki Zwara kentinden yola çıkan teknede aralarında kadın ve çocukların da olduğu 86 kişinin bulunduğunu belirtti.

IOM'un açıklamasında "Orta Akdeniz en tehlikeli göç rotalarından biri olmaya devam ediyor" denildi.

Bu yıl Haziran ayında da Libya’nın Tobruk kentinden yola çıkan bir tekne Yunanistan açıklarında batmış, 78 sığınmacı yaşamını yitirmişti. IOM raporuna göre teknede bulunan diğer 518 kişinin akıbeti ise belirsizliğini koruyor.

IOM verilerine göre yılın ilk yarısında 2 bin 200 sığınmacı göç yolunda hayatını kaybetti ve ölüm nedenleri arasında boğulma, başta geliyor. IOM'e göre bin 727 ölü ve kayıp ile Orta Akdeniz en ölümcül göç rotası konumunda bulunuyor. En fazla ölüm Tunus ve Libya açıklarında gerçekleşti. Gerçek sayıların daha yüksek olduğunu da belirten IOM, 2014 yılından bu yana Akdeniz'de 20 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ya da kaybolduğunu açıkladı.

Daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya geçmek isteyenler Libya ya da Tunus'tan teknelerle Akdeniz'e açılıyor.

İtalya'ya düzensiz göçmen akını

2023 yılında İtalya’ya deniz yoluyla gelen düzensiz sığınmacı sayısı bir önceki yıla göre iki katına çıkarak 140 bine yükseldi. Bunların yüzde 91'i Tunus'tan Lampedusa adasına geçerek İtalya'ya ulaştı.

Avrupa Birliği (AB) ve Tunus insan kaçakçılarıyla mücadele amacıyla Temmuz ayında bir "stratejik ortaklık" anlaşması imzalamıştı.

Dpa, Reuters / SSB, EC