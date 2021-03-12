 Sığınmacı kılığında saldırı planlandığı iddia edilen Alman subay yargılanıyor | Almanya | DW | 20.05.2021

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Almanya

Sığınmacı kılığında saldırı planlandığı iddia edilen Alman subay yargılanıyor

Almanya’da Suriyeli mülteci kimliğiyle saldırı planları yapmakla suçlanan Alman üsteğmen Franco A.'nın yargılanmasına başlandı. Savcılık, Franco A.'nın "aşırı sağcı görüşlere" sahip olduğunu da iddia ediyor.

Franco A. bugünkü duruşma öncesinde

Franco A. bugünkü duruşma öncesinde

Almanya'da kendini Suriyeli sığınmacı David Benjamin olarak tanıtarak, terör saldırıları planlamakla suçlanan Alman üsteğmen Franco A.'nın yargılanmasına başlandı. Frankfurt'ta Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülmeye başlanan davada savcılık 32 yaşındaki sanığı gerçekleştireceği eylemlerden sonra şüpheleri sığınmacıların üzerine çekmek amacıyla bazı üst düzey devlet yöneticilerine saldırı tasarlamakla suçluyor. İddianamede, sahte belgelerle Suriyeli sığınmacı olarak geçici koruma statüsü alan ve sığınmacı yurduna yerleştirilen Franco A.’nın olası hedefleri arasında dönemin Adalet Bakanı, mevcut Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Parlamento Başkan vekili Claudia Roth ile bir insan hakları aktivistinin bulunduğu belirtildi.

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Almanya'daki muhalafet partilerinden FDP (Hür Demokrat Parti), Alman ordusunun kendi içindeki aşırı sağcı vakalarla ilgili rakamları yayınlamayı reddettiğini iddia etti.

Alman ordusuna bağlı Komando Özel Kuvvetlerindeki aşırı sağ skandallar gündemden düşmezken envanterdeki kayıp silahlarla ilgili gizli ibareli bir rapor kamuoyuna yansıdı.

Almanya'da askeri istihbarat teşkilatı MAD'de kapsamlı yeniden yapılanma planlanıyor. Aşırı sağa karşı ayrı bir birim kurulması, tüm operasyonel faaliyetlerin sivil denetime bağlanması, planlanan önlemler arasında.

Almanya’da Askeri İstihbarat Servisi raporuna göre Alman ordusu içinde aşırı sağcı olduğu şüphesiyle incelenen vakaların sayısı artış kaydetti. Buna karşın radikal İslamcı olduğu şüphesiyle incelenenlerin sayısı düştü.

Sanık avukatı Moritz David Schmitt-Fricke, Alman ordusuna mensup olan müvekkilinin bir yıldan fazla bir süre kendini mülteci olarak tanıttığını ancak kesinlikle bir saldırı planlamadığını iddia etti. Müvekkilinin Almanya'daki mevcut iltica sisteminin zayıflıklarını gözler önüne sermek amacıyla bu eyleme giriştiğini söyleyen Schmitt-Fricke, "Sivil bir vatandaş iltica istismarlarını açığa çıkarmak için kendini mülteci gibi göstermişse bu devlet için bir tehlike oluşturmaz" dedi. Avukat ayrıca sanığın çevresinden ve ordudaki mesai arkadaşlarından çok sayıda tanığın müvekkilinin saldırı planlayacak bir kişiliğe sahip olmadığı yönünde ifadeler verdiklerini hatırlattı.

Tanıklar, ifadelerinde Franco A. hakkında "Vatansever", "son derece muhafazakar", ancak "aşırılık yanlısı olmayan bir kişi" olarak bahsediyorlar, yabancı düşmanı olduğuna ilişkin hiç bir belirti görmediklerini belirtiyorlar. Sanığın eski bir öğrentmeni ise, subay olan Franco A.'nın Federal Almanya Cumhuriyeti'ne hizmet etmek için yemin ettiğini hatırlatarak, Almanya'daki siyasi sistemin yanında yer al"dığını ancak bu sistemin eksiklerini ortaya çıkararak, güçlenmesini amaçladığını savundu.

Savcılıktan aşırı sağcılık suçlaması

Ancak savcılık tanık ifadelerinin aksine, Franco A.'yı devlet güvenliğini ciddi şekilde tehdit edecek "aşırı milliyetçi zihniyetten" kaynaklı şiddet eylemi planma suçlaması yöneltiyor.  Sanığın, "Yıllardır aşırı sağcı bir görüşe sahip olduğu ve  Yahudi inancından olanlara karşı özel bir husumeti bulunduğu" iddia ediliyor.

Gerçek kimliği ortaya çıkan Franco A. ilk olarak 2017 yılında tutuklanmıştı. Ancak yargı süreci, davaların sürekli ertelenmesi nedeniyle gecikmeli başladı. Haziran 2018'de Frankfurt'taki Eyalet Yüksek Mahkemesi, Darmstadt Eyalet Mahkemesinde dava açılması yönünde karar verdi. Eyalet Yüksek Mahkemesi, sanığın devlet güvenliğini tehdit eden ciddi bir şiddet eylemi hazırlığında olduğuna ilişkin yeterli kuşku oluşmadığı gerekçesiyle, yetkili mahkemenin Eyalet Mahkemesi olduğu yönünde görüş bildirdi. Federal Savcılık bu karara itiraz etti. Bunun üzerine Federal Adalet Mahkemesi (BGH) kararı iptal ederek Eyalet Yüksek Mahkemesi'ndeki yargı sürecinin önünü açtı. 

Eski üsteğmen 2017 yılının Ocak ayı sonunda Avusturya'nın başkenti Viyana'daki havalimanında güvenlik kontrolünden geçmeden önce bir silahı tuvalette sakladığı sırada dikkatleri üzerine çekmiş, daha sonra takibe alınmış aynı yılın Şubat ayında silahı sakladığı yerden almaya çalışırken Avusturyalı yetkililer tarafından yakalanmıştı.

AFP,DW/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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