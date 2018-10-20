Sığınmacı çocuklara Susam Sokağı ile eğitim desteği

Danimarka merkezli oyuncak şirketi Lego'nun kurduğu Lego Vakfı, Rohingya çocuklar ile savaştan etkilenen Suriyeli çocukların eğitimine katkı sunmayı hedefleyen bir projenin hayata geçirilmesi için 100 milyon dolarlık destek vereceğini açıkladı.

Lego Vakfı, söz konusu projeyi, Susam Sokağı programını yapan Sesame Workshop kuruluşu ile birlikte gerçekleştirecek.

Proje kapsamında, Myanmar ve Suriye'deki sığınmacı krizlerinden etkilenen çocuklara, eğitimlerinde yardımcı olması amaçlanan oyuncaklar ulaştırılacak. Çocuklara Susam Sokağı temalı hikâye kitabı, oyun, puzzle ve videolar sağlayacak olan projeye yapılacak olan 100 milyon dolarlık bağışın, beş yıllık bir süre içinde aktarılacağı açıklandı.

"Yaşadıkları travmayı hafifletebiliriz"

Bangladeş'teki sığınmacı kampında kalan Rohingya çocuklar

Lego Vakfı, projenin amacını, sığınmacı çocuklara "oyun oynayarak öğrenme ve gelecekte ihtiyaç duyabilecekleri yetenekleri geliştirme fırsatı vermek" olarak tanımladı. Vakfın CEO'su John Goodwin, "Kriz bölgelerindeki çocuklara, oyuna dayalı öğrenim sağlayarak, yaşadıkları travmanın hasar verici ve uzun dönemli etkilerini hafifletebiliriz" dedi.

New York merkezli Sesame Workshop, proje kapsamındaki çocuklara ulaşabilmek için aralarında dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Bangladeş merkezli BRAC'in de bulunduğu çeşitli derneklerle işbirliği yapacak.

Video izle 03:04 Şimdi canlı 03:04 dk Paylaş Dünyanın en eğitimli Rohingya kadını olmak istiyor E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/36pCl Dünyanın en eğitimli Rohingya kadını olmak istiyor

rtr,dpa/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe