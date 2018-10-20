 Sığınmacı çocuklara Susam Sokağı ile eğitim desteği | YAŞAM | DW | 05.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

YAŞAM

Sığınmacı çocuklara Susam Sokağı ile eğitim desteği

Rohingya ve savaştan etkilenen Suriyeli çocuklara Susam Sokağı temalı oyuncaklarla eğitim desteği verilecek. Projenin finansmanı, Lego Vakfı tarafından sağlanacak.

Syrien Krieg | geflüchtetes Kind in provisorischer Schule (Getty Images/AFP/A. Watad)

Danimarka merkezli oyuncak şirketi Lego'nun kurduğu Lego Vakfı, Rohingya çocuklar ile savaştan etkilenen Suriyeli çocukların eğitimine katkı sunmayı hedefleyen bir projenin hayata geçirilmesi için 100 milyon dolarlık destek vereceğini açıkladı.

Lego Vakfı, söz konusu projeyi, Susam Sokağı programını yapan Sesame Workshop kuruluşu ile birlikte gerçekleştirecek.

Proje kapsamında, Myanmar ve Suriye'deki sığınmacı krizlerinden etkilenen çocuklara, eğitimlerinde yardımcı olması amaçlanan oyuncaklar ulaştırılacak. Çocuklara Susam Sokağı temalı hikâye kitabı, oyun, puzzle ve videolar sağlayacak olan projeye yapılacak olan 100 milyon dolarlık bağışın, beş yıllık bir süre içinde aktarılacağı açıklandı.

"Yaşadıkları travmayı hafifletebiliriz"

Bangladeş'teki sığınmacı kampında kalan Rohingya çocuklar

Bangladeş'teki sığınmacı kampında kalan Rohingya çocuklar

Lego Vakfı, projenin amacını, sığınmacı çocuklara "oyun oynayarak öğrenme ve gelecekte ihtiyaç duyabilecekleri yetenekleri geliştirme fırsatı vermek" olarak tanımladı. Vakfın CEO'su John Goodwin, "Kriz bölgelerindeki çocuklara, oyuna dayalı öğrenim sağlayarak, yaşadıkları travmanın hasar verici ve uzun dönemli etkilerini hafifletebiliriz" dedi.

New York merkezli Sesame Workshop, proje kapsamındaki çocuklara ulaşabilmek için aralarında dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Bangladeş merkezli BRAC'in de bulunduğu çeşitli derneklerle işbirliği yapacak.

Video izle 03:04
Şimdi canlı
03:04 dk

Dünyanın en eğitimli Rohingya kadını olmak istiyor

rtr,dpa/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Türkiye'de 10 Suriyeli çocuktan 4'ü okula gidemiyor

Türkiye’de eğitim gören Suriyeli çocukların okullaşmasının önündeki engellerin başında çocuk işçiliği ve çocuk yaşta evlilikler geliyor. Okullaşma oranı yüzde 60 düzeyinde seyrediyor. (29.01.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Dünyanın en eğitimli Rohingya kadını olmak istiyor  

Benzer içerik

Bangladesch Rohingya Flüchtlings Camp

"Bedenimi orada bıraktım" 20.10.2018

Fatma, Myanmar’dan kaçmadan önce defalarca tecavüze uğrayan Rohingya kadınlarından biri. Bangladeş’teki mülteci kampında eski hayatına dönme umudu da iyi bir gelecek beklentisi de giderek azalıyor. Ines Pohl'un haberi.

Kutupalong Flüchtlinge Frauen

DW Bangladeş’teki sığınmacıların sesi oluyor 23.08.2018

DW Akademisi, bir yıl önce Myanmar’daki şiddetten kaçıp komşu ülke Bangladeş'e sığınan Rohingyalara gazetecilik eğitimi veriyor. Akademi’nin projesi genç gazeteci adaylarına bölge hayatına katılımın yolunu açıyor.

Bangladesch Dhaka - Papst Franziskus besucht Rohingya Flüchtlinge

Papa’nın Rohingya sözü Myanmarlıları kızdırdı 03.12.2017

Papa Françesko’nun Bangladeş’e yaptığı ziyaret sırasında Arakanlı Müslümanları Rohingyalar olarak tanımlaması Myanmarlı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Indonesien Überflutungen in Sumatra (Getty Images/AFP/A. Salim)

İklim olayları gelişmekte olan ülkeleri vuruyor

Fırtınalar, sağanak yağmurlar, çöl sıcakları ve kuraklık gibi iklim olayları son 20 yılda gelişmekte olan ülkeleri daha fazla vurdu. 2017 yılında 11 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'teki seçimlerde 17 kadın Meclis'e girdi. Türkiye o dönem meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinci sıradaydı. Şimdi ise 118. sırada. 