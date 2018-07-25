Süveyde'deki saldırıları IŞİD üstlendi

Suriye'nin güneyindeki Süveyde kenti ve çevresinde düzenlenen eş zamanlı saldırılarda 62'si sivil, 156 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırılarda yaklaşık 200 kişi de yaralandı.

Saldırıları IŞİD üstlendi. Telegram üzerinden bir açıklama yayımlayan örgüt, saldırının "halifeliğin askerleri" tarafından yapıldığını ve saldırıda "kâfirlerin" öldürüldüğünü söyledi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, can kayıplarının çoğunun Süveyde kentinin kuzeydoğusundaki köylere düzenlenen saldırılarda yaşandığını söyledi. Kurum, kayıplarının diğer kısmının ise Süveyde'deki intihar saldırılarında meydana geldiğini belirtti.

Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, Süveyde'nin farklı yerlerinde dört farklı intihar saldırısının düzenlendiği kaydedildi. Gözlemevi, saldırılarda dört intihar bombacısı dâhil 21 IŞİD üyesinin de öldüğünü belirtti.

Süveyde Valisi Amer El Eşi, devlet televizyonu İkbariye'ye yaptığı açıklamada, "Süveyde şehrinde şu anda güvenlik ve sükûnet sağlanmış durumda" dedi.

Vilayetin büyük bölümü rejim kontrolünde

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçler ülkenin güneyindeki Ürdün sınırında bulunan Süveyde vilayetinin neredeyse tamamının kontrolünü elinde tutuyor.

Ülkenin doğusunda da IŞİD unsurları birçok kent ve kasaba merkezinden çıkarılırken, örgüt son aylarda sürpriz saldırılar düzenledi. Suriye ordusu son dönemde silahlı muhaliflere karşı ülkenin güneyindeki operasyonlarını yoğunlaştırmış ve Ürdün ile İsrail sınırı boyunca birçok bölgeyi tekrar ele geçirmişti.

AP,AFP,dpa/CÖ,BÜ

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