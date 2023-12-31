Süper Kupa: Erdoğan'dan muhalefete provokasyon suçlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde dün akşam düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programına katıldı. Erdoğan, Riyad'da Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finalinin ertelenmesine ilişkin konuştu. Suudi Arabistan'da Cuma günü oynanacak olan Süper Kupa maçında kulüplerin sahaya Mustafa Kemal Atatürk tişörtüyle çıkmasına Suudi yetkililer izin vermemişti. TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray ortak bir açıklamayla maçın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu.

"Üzüntü duydum"

Türkiye'de büyük tartışmalara neden olan olayla ilgili Erdoğan ilk kez konuştu. yaşananlardan dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Biz futbol başta olmak üzere Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesini arzu ediyoruz. Hangi sebeple olursa olsun sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza hiçbir faydası yoktur" dedi.

Maçın ertelenmesi üzerine çıkan tartışmalardan dolayı muhalefeti eleştiren Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün geceden itibaren muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni örnekleri olarak görüyoruz. Cumhuriyet, 85 milyonun ortak değeridir. Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir. Daha düne kadar, affınıza sığınarak söylüyorum 'Siz Atatürk'ün askeri değil itlerisiniz' diyenlerle el ele kol kola yürüyenlerin, bugün söylediklerinin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur."

"Şov ve provokasyon" suçlaması

"Türkiye'nin ve Türk milletinin onurunu, haysiyetini, şerefini bizim nasıl savunduğumuzu CHP bilmese de tüm dünya çok iyi biliyor" diye konuşan Erdoğan, "Ülkemizin itibarını nasıl koruduğumuzu muhalefet bilmese tüm insanlık biliyor. CHP ve şürekası ders vermeyi bıraksınlar. Şayet samimi iseler gitsinler önce bölücü örgütün uzantısı ittifak noktalarından hesap sorsunlar. Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz" diye konuştu.

ANKA/TY,SÖ

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