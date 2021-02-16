 Süleymaniye′de PKK destekçilerine gözaltı | DÜNYA | DW | 28.04.2021

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DÜNYA

Süleymaniye'de PKK destekçilerine gözaltı

Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde, Türkiye'nin gerçekleştirdiği "Pençe-Şimşek" ve "Pençe-Yıldırım" askeri operasyonlarını protesto eden onlarca PKK destekçisinin gözaltına alındığı bildirildi.

ARŞİV: Süleymaniye'de 2017 yılında düzenlenen bölgesel hükümet karşıtı gösterilerden bir kare.

ARŞİV: Süleymaniye'de 2017 yılında düzenlenen bölgesel hükümet karşıtı gösterilerden bir kare.

Kuzey Irak'ta PKK'ya yakınlığıyla bilinen bir parti olan Kürdistan Toplumunun Özgürlüğü Hareketi'nin başkanı Muhammed Abdullah, AFP'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'nin düzenlediği "Pençe-Şimşek" ve "Pençe-Yıldırım" askeri operasyonların protesto edildiği gösterilerle ilgili bilgi verdi.

Abdullah, Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde geçen Pazar günü düzenlenen gösterilerde "54 protestocunun" Kürt güvenlik güçlerince gözaltına alındığını söyledi. Abdullah, gözaltına alınan bazı kişilerin, "polisin şiddet, dayak ve hakaretlerine" maruz kaldığını belirtti.

Abdullah, gözaltına alınanlar arasında Fırat Haber Ajansı muhabiri Rebaz Hesen ve dokuz kadının da bulunduğunu, daha sonra Hesen dâhil 16 kişinin serbest bırakıldığını ifade etti.

Türkiye, 23 Nisan Cuma günü Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine yönelik hem karadan hem de havadan yürüttüğü "Pençe-Şimşek" ve "Pençe-Yıldırım" askeri operasyonlarını başlatmıştı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından yapılan son açıklamada, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında adım adım terör temizliği sürüyor" denildi.

DW,AFP/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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