 Süleymani′nin cenaze töreninde izdiham: 50′den fazla ölü | DÜNYA | DW | 07.01.2020

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DÜNYA

Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: 50'den fazla ölü

İran basını ABD'nin Bağdat'a düzenlediği hava saldırısında öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde çıkan izdihamda en az 56 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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ABD tarafından öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde çıkan izdihamda en az 56 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ISNA ajansı, yerel yetkililere dayandırdığı haberinde, on binlerce kişinin katıldığı törendeki izdihamda 200'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

İran devlet televizyonu, Süleymani'nin doğduğu kent olan Kerman'daki törende en az 40 kişinin yaşamını yitirdiğini aktarmıştı.

Devrim Muhafızları komutanı Süleymani'nin Tahran'da dün düzenlenen cenaze törenine 1 milyondan fazla kişinin katıldığı bildirilmişti. Tahran'daki törende İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney dua etmiş ve Süleymani'nin tabutu başında gözyaşı dökmüştü.

Tahran'daki törende toplananlar "Amerika'ya ölüm" ve "intikam" sloganları attı. Süleymani'nin tabutu omuzlarda taşındı.

Süleymani, ABD güçlerinin geçen Cuma günü Bağdat uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Tahran yönetimi Süleymani'nin öldürülmesine sert tepki göstermiş, bu olayın "intikamının" alınacağını duyurmuştu.

AP, Reuters / SSB, TY, CÖ, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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