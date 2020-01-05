Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: 40 ölü

İran meclisi ABD ordusunu "terör örgütü" ilan etti

İran meclisi ABD ordusu mensupları ile Pentagon çalışanlarını "terörist" olarak tanımlayan önergeyi kabul etti. Buna göre, ABD güçlerine yapılacak her türlü yardım "terör eyleminde işbirliği" olarak değerlendirilecek. (07.01.2020)