 Süleymani′nin cenaze töreninde izdiham: 35 ölü | DÜNYA | DW | 07.01.2020

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DÜNYA

Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: 35 ölü

İran basını ABD'nin Bağdat'a düzenlediği hava saldırısında öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde çıkan izdihamda 35 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiriyor.

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On binlerce kişi ABD tarafından öldürülen general Kasım Süleymani'nin doğduğu kent olan Kerman'da cenaze törenine katılırken, İran basını törende izdiham çıktığını bildirildi.

İran devlet televizyonu cenaze töreninde çıkan izdihamda 35 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 48 kişinin de yaralandığını aktardı.

Kasım Süleymani'nin Tahran'da dün düzenlenen cenaze törenine 1 milyondan fazla kişinin katıldığı bildirilmişti. Tahran'daki törende İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney dua etmiş ve Süleymani'nin tabutu başında gözyaşı dökmüştü.

Tahran'daki törende toplananlar "Amerika'ya ölüm" ve "intikam" sloganları attılar. Süleymani'nin tabutu omuzlarda taşındı.

Süleymani, ABD güçlerinin Cuma günü Bağdat yakınlarındaki uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Tahran yönetimi Süleymani'nin öldürülmesine sert tepki göstermiş, bu olayın "intikamının" alınacağını duyurmuştu.

AP, Reuters / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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