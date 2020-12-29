Sözer cinayeti tasarlanarak mı işlendi?

Türkiye'de büyük tepki yaratan Aylin Sözer cinayetinde katil zanlısı Kemal A.'nın cinayeti önceden planladığı şüphesi oluşturan deliller ortaya çıktığı bildirildi. DHA'nın edindiği bilgilere göre olay yerinde üzerinde kan izi bulunduğu kaydedilen yırtık ve kirli muayene eldivenleri ile 'kargaburun' adı verilen pense bulundu. Zanlının üzerinde 3 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği de öğrenildi.

Polis ekipleri olayın meydana geldiği İstanbul Maltepe'de Aylin Sözer'in oturduğu binaya geldiğinde zanlının, daireye girmeye çalışan güvenlik güçlerinin üzerine doğalgaz borusunu söküp ateşleyerek tuttuğu kaydedildi.

Zanlının müdahale eden polis memurlarından birini de elinden bıçakla yaraladığı bildirildi.

Zanlıdan itiraf

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alınan Kemal A., işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Katil zanlısının ifadesinde suçunu itiraf ettiği, Aylin Sözer'le 2009 yılında internet üzerinden tanıştıklarını iddia ettiği bildirildi. Zanlının olay günü uyuşturucu kullandığını, Sözer'i ise aralarında çıkan kıskançlık tartışması sonucu bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği kaydedildi.

Zanlının olaydan sonra Aylin Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşinin hesabına EFT yapmaya çalıştığı da tespit edildi. Ayrıca Sözer'in telefonundan bir öğrencisine mesaj atarak onu da EFT ile gönderdiği parayı euroya çevirmesi için kandırmaya çalıştığı belirtildi.

Kemal A.'nın basit yaralama suçundan iki kez polise geliş kaydı bulunduğu bildirildi.

Yetkililer, Aylin Sözer'in kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemenin ardından belli olacağını açıkladı.

İstanbul'da özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan Sözer, dün evinde üzerine yanıcı madde dökülerek öldürülmüştü.

DHA/BW,TY

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