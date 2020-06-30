 RZ: AB′nin sığınmacılar konusundaki tutumu utanç verici | BASIN | DW | 08.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

BASIN

RZ: AB'nin sığınmacılar konusundaki tutumu utanç verici

Alman basınının yorum köşelerinde sığınmacı göçü, Afrika'da artan açlık ve Hong Kong'daki sosyal medya platformlarının durumu ele alınıyor.

default

AB İçişleri Bakanları Salı günü bir araya gelerek Akdeniz'den sığınmacı göçü konusunu ele aldılar. Rheinzeitung'daki yorumda, Birlik içinde bu konuda ortak bir tutum belirlenemesi eleştiriliyor: 

"Bazı AB ülkelerinin asgari düzeyde bir dayanışma göstermeyi reddetmeleri utanç verici. Denizde mahsur kalanların kurtarılması acil önemi olan bir yardımdır. Elbette 27 ülkeden oluşan AB bir topluluk olmak istiyorsa, mültecilerin yükü sadece üç veya dört üye devlete yıkılamaz. Herkes yardım etmeli. Yunan adaları Midilli, Sisam, Kos, Leros ve Sakız'da 40 binden fazla mülteci, normal kapasitesi 6 bin kişilik olan kamplara tıkılmış durumda. Dar bir alanda, yetersiz su, yetersiz mesafe, yetersiz hijyen, yetersiz tıbbi bakım. Bu durum özellikle şu anda, koronadan da bağımsız olarak oldukça kritik. Avrupa aslında daha fazlasını yapabilir."

Junge Welt  de aynı konuda bir yoruma yer veriyor, hem Almanya'yı hem de AB'yi eleştiriyor:

"(Almanya İçişleri Bakanı) Seehofer, Akdeniz kıyısındaki Kuzey Afrika ülkelerinin polis ve sahil koruma güçlerinin donanımlarını artırarak, daha fazla mültecinin Avrupa'ya gitmesini engellemeleri için çalışıyor. Ne Seehofer'den ne de AB'nin geri kalanından, 'değerler topluluğu' ilkesini yansıtacak şekilde güvenli bir kaçış koridoru oluşturulması ya da en azından büyük ölçekli bir sivil kurtarma misyonu başlatılması gibi öneriler getirmeleri beklenemez."

Alman Açlıkla Mücadele Örgütü'nün (Welthungerhilfe) yıllık raporunda  Afrika'daki acil duruma işaret edilmesi Reutlinger Generalanzeiger'in yorum köşesinde ele alınıyor:

"Afrika'da savaşlar yapacağını yaparken bir de devasa arazileri silip süpüren çekirge istilası ortaya çıktı. (Afrika'da) bir çok ülkede korona krizi nedeniyle okullar kapandı. Bu durum çok sayıda çocuğun öğle yemeğinden mahrum olması anlamına geliyor, ki çocukların çoğu zaten tek öğün yemek yiyebiliyordu. Ekonomi bozuldu. Afrika'daki birçok insan sadece gerçekten çalıştığında para alabiliyor. Bu yüzden şu anda hiç gelirleri yok."

Çin'in Hong Kong için uygulamaya geçirdiği Güvenlik Yasası'nın sosyal medyaya etkileri Handelsblatt gazetesinde değerlendiriliyor:

"Facebook ve Twitter'ın Güvenlik Yasası nedeniyle kullanıcı verilerinin Hong Kong'un adli makamlarına aktarılmasını durdurması ve Çinli şirket Bytedance'ın Tiktok uygulamasını burada kapatması tamamen doğru. Ekonomik koşulları gereği özgür ve adil bir pazara ihtiyaç duyan şirketler, baskıcı yönetimlerle işbirliği yapamaz.  Batılı politikacılar şimdi bunu Tiananmen Meydanı'ndaki iktidara açıkça anlatmalılar."

dpa,AFP/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Türkei Grenze zu Syrien Flüchtlingskinder in Lager

Suriye'deki insani krize yaklaşık 7 milyar euro yardım sözü 30.06.2020

Suriye'deki insani krizin hafifletilmesi için uluslararası toplumdan yaklaşık 7 milyar euro yardım sözü geldi. Yardım örgütlerine göre bu miktar temel gıda fiyatlarının yüzde 200'den fazla arttığı Suriye için yetersiz.

APTOPIX Mittelmeer Flüchtlinge auf dem Ocean Viking RettungsschiffMigrants Ship

İnsani yardım gemisinden acil yardım çağrısı 04.07.2020

Kurtardığı 180 sığınmacıyla birlikte Akdeniz'da beklemede olan "Ocean Viking" gemisinden acil yardım çağrısı geldi. İtalya ve Malta’nın limanlarına yanaşma izni vermediği gemide intihar girişimleri olduğu belirtildi.

Ausstellung Sea Watch SW5Y Fünf Jahre zivile Seenotrettung

Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan bot battı: 34 kişi hayatını kaybetti 11.06.2020

Tunus'tan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacıları taşıyan bot battı. En az 34 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Göç Örgütü Akdeniz’de kurtarma çalışmalarının tekrar başlamasını talep etti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

SZ: Erdoğan bölgesel güç olmakla yetinmek istemiyor

Alman basınında Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığı, korona krizi nedeniyle yaşanan ekonomik daralma ve emniyet teşkilatında ırkçılık tartışmaları öne çıkan yorum konularını oluşturuyor.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp Liverpool'ün 30 yıllık şampiyonluk hayalini gerçekleştirdi.  